Краснодар, , 09:29 — REGNUM Мать зверски убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина выдвинула свою версию произошедшего. Соответствующее заявление она сделала журналистам.

Напомним, доцент (теперь уже бывший) СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Ещенеко, с которой состоял в отношениях, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от останков. задержан Соколов был в тот момент, когда он пытался утопить в Мойке фрагменты тела Ещенко.

Официальной версии следствия пока никто не обнародовал, однако в СМИ утверждают, что преступление Соколов совершил по мотивам ревности.

Но подполковник полиции Галина Ещенко считает иначе. Она подчеркнула, что Анастасия не была девушкой ветреной и не меняла кавалеров. При этом Галина подчеркивает, что «Соколов её просто обаял».

Также она отмечает, что в силу воспитания Анастасия не стала бы изменять своему избраннику.

Поэтому мать склоняется к другой версии.

«Я думаю, ей просто всё это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А ещё решающую роль мог сыграть наш приезд», — рассказала она.

О том, что родители собираются приехать в гости к дочери сказал Анастасии ее отец в одном из последних разговоров. Ожидалось, что родители прибудут 13 ноября. Но Соколов убил ее в ночь на 7 ноября.