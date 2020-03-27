Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов попросил суд изменить ему меру пресечения и перевести из СИЗО под домашний й арест, чтобы он смог попрощаться со своими престарелыми родителями, прежде чем ему вынесут приговор. Об этом он заявил в пятницу, 27 марта во время заседания о продлении меры пресечения в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондентИА REGNUM.

По словам обвиняемого, его родителями в этом году исполнится 86 лет. Мать и отец очень больны и у них нет возможности самостоятельно за собой ухаживать в полной мере. Кроме того, ситуация осложнена мерами по профилактики заболеваемости коронавирусом, из-за которых они не могут выходить на улицу.

«Я призываю суд проявить гуманность ко мне. Как понимаю, мне будет вынесено достаточно суровое наказание, которое я приму <…> Сейчас я мог бы, находясь с ними, не только попрощаться, но и помочь немного, хотя бы решить материальные вопросы, в том числе с их будущими похоронами», — заявил Соколов.

Соколов отметил, что его мать пережила блокаду в Ленинграде, а отец практически при смерти и точно не доживет до его возращения. По словам обвиняемого, его отец — инженер-полковник морской авиации, который принял участие в 42 испытаниях ядерного оружия на Новой Земле, был облучен и ранен.

«Он меня уже не увидит, если я сейчас не смогу какое-то время находиться с ним <…> Он своей родине всю жизнь отдал без остатка, но у него получился такой непутевый сын. За что его лишать возможности попрощаться в последний раз? Ему осталось жить, может быть, несколько месяцев, чуть больше или меньше», — сказал едва сдерживая слезы Олег Соколов.

Позицию обвиняемого поддержал и его адвокат Александр Почуев. Однако ее не разделила сторона обвинения и потерпевших. По их мнению, причин для изменения меры пресечения нет, кроме того, он может скрыться от суда.

«Но, самое главное, кроме того, эта мера не позволит провести беспрепятственное уголовное дело», — заверила прокурор.

Суд, рассмотрев мнение всех сторон, отказал в изменении меры пресечения и постановил оставить его под стражей до 23 сентября. Помимо этого, назначил рассмотрение уголовного дела в открытом порядке. Первое заседание состоится 9 апреля в 12:00.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат историка Соколова намерен добиться его перевода под домашний арест