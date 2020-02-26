Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, добровольно выдал следствию нелегальный обрез мелкокалиберной винтовки и патроны к нему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 26 февраля адвокат Соколова — Александр Почуев.

По его словам, дополнительное обвинение в незаконном обороте оружия его подзащитному было предъявлено неделю назад. Это является обычным процессуальным ходом.

Почуев подчеркнул, что Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный обрез и патроны к нему.

«Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчёта, было его сокрыть», — отметил адвокат.

Также он добавил, что предъявление обвинения по оружию его подзащитному является результатом проведённых следственных действий и экспертиз.

Напомним, по версии следствия, именно из указанного обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17 Соколов застрелил девушку в ноябре 2019 года.

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