Киев, , 19:52 — REGNUM Половина трудоспособных жителей Украины работают «в чёрную» или за границей, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщило 14 января информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня только 12,8 млн из 27,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально… Половина из нас трудоспособного возраста или работает в других странах, или нелегально», — рассказал министр.

Он отметил, что в ближайшие пять лет правительство намерено снизить уровень безработицы на Украине на 5% и сократить время поисков новой работы для безработных. В данный момент этот срок составляет 3,5 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Милованов рассказал, что на Украине насчитывается 1,5 млн безработных или около 8,5%.

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