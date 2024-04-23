Москва, 23 апреля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки полностью подавили Европу и сделали её своим вассалом. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом», — отметила Матвиенко.

По её словам, прежде Европа была вассалом в сфере безопасности и обороны, теперь она полностью раздавлена американцами.

Как сообщало ИА Регнум, Матвиенко уверена, что возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику. Речь идёт о беспрецедентном шаге, подчеркнула она, совершенно незаконном и нелигитимном, недопустимость которого понимают в Европе.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин ранее заявил, что США приняли закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг. Однако для европейской экономики он окажется разрушительным.