В последний раз вопрос о создании вытрезвителей в Новосибирской области поднимался 12 марта 2019 года на заседании комиссии Законодательного собрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Депутаты выразили обеспокоенность отсутствием в регионе медицинских вытрезвителей. Комиссия приняла решение обратиться к губернатору Новосибирской области с просьбой рассмотреть возможность возрождения в регионе медицинских вытрезвителей.
Вытрезвители не были придуманы при советской власти — у них более долгая история. Первые вытрезвители появились в нашей стране еще до революции. Историки утверждают, что тому способствовала тогдашняя статистика, когда вполне благопристойный гражданин так напивался, что не мог добраться домой. Бывало, что по утрам городовые находили приличных господ обмороженными, а то и замерзшими насмерть.
Ранее вытрезвители содержали при отделах милиции, но в 2010 году, по указу президента РФ Дмитрия Медведева, такую функцию органов внутренних дел сочли несвойственной и избыточной. И в 2011 году вытрезвители при МВД закрылись.