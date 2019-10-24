Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 24 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России, сообщает ИА REGNUM. Специализированные учреждения будут создавать на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

Предлагается прописать базовые требования к функционированию организаций и организации мероприятий по оказанию помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Правила организации деятельности таких специализированных учреждений утверждаются правительством РФ, следует из текста законопроекта. Организация и мероприятия становятся полномочием региона. То есть берется в пример логика создания МФЦ.

Статистика

По данным авторов законопроекта — членов Совфеда и депутатов Госдумы — по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах 8−10 тыс. человек.

По информации МВД России, в рамках проводимой профилактической работы наружными нарядами полиции за 2018 год выявлено более 1 млн лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе 180 тыс. лиц, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Авторы увязывают тенденцию с ростом преступлений. Эти обстоятельства влияют на общую тенденцию к росту преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения. В частности, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 2011 года по 2018 год возросло на 34,9% (в 2017 году — 352 062, в 2018 году — 326 269, что составляет 36,4% и 35% соответственно от общего числа лиц, совершивших преступления), отмечается в сопроводительных документах.

Кто попадет в вытрезвитель?

Механизм определения состояния лица, находящегося в состоянии опьянения, на этапе решения вопроса его направления в специализированное учреждение должен предусматривать обязательный осмотр его медицинским работником, указали парламентарии. Цель — исключить заболевание (состояние), при наличии которого лицо должно быть направлено в больницу для оказания медицинской помощи, а также осмотр медицинским работником на этапе поступления лица в вытрезвитель на предмет фиксации в регистрационных документах отсутствия (наличия) у него возможных поверхностных повреждений (например, синяки, ссадины), требующих медицинского вмешательства, и в ходе наблюдения за ним в период вытрезвления.

Медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя.

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Цена вопроса

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечают авторы.

Вместе с тем один из авторов инициативы член Совфеда Валерий Рязанский сообщил, что на создание медвытрезвителей потребуется около 1 млрд рублей в год.

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