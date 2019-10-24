Саранск, , 10:10 — REGNUM Медвытрезвитель «Уют» в Саранске открылся после семилетнего перерыва 28 мая 2018 года, в преддверии чемпионата мира по футболу. Учреждению присвоили статус центра социальной реабилитации.

Уже при планировании капитального ремонта в здании, где до 2011 года также располагался вытрезвитель, было известно, что на первом этаже будет располагаться учреждение для подвыпивших граждан, которое единовременно может принимать 20 человек. На втором этаже с отдельным входом расположен хостел на 50 гостей.

В декабре 2018 года глава Саранска Петр Тултаев говорил, что ежедневно вытрезвитель принимает 6−8 человек. То есть стабильно 12 мест остаются свободными. Причем попадают туда люди только по их личному согласию, но, покидая заведение, они обязаны оплатить штраф.

Летом 2019 года были подведены первые итоги работы социального учреждения. По словам Тултаева, по состоянию на 1 июня медвытрезвитель принял 410 мужчин и 25 женщин. Мэр отмечал, что центр социальной реабилитации недозагружен.

«В праздничные дни на улицах пьяных почти не видно… После проведения мониторинга, вполне возможно, будет принято решение о «переквалификации» «Уюта» в хостел», — цитировал главу города портал stolica-s.

В настоящее время на портале бронирования booking.com по адресу Саранск, проспект Ленина, 42б можно зарезервировать место в хостеле.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года главный нарколог России Евгений Брюн приветствовал законопроект о создании в стране системы медвытрезвителей. По его словам, люди иногда попадают в трудные жизненные ситуации и иногда совершают ошибки, поэтому система вытрезвителей очень важна.

22 октября 2019 года комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал депутатам принять законопроект о вытрезвителях в первом чтении. Неделей ранее проект также был поддержан комитетом по охране здоровья нижней палаты парламента. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отмечал, что в 2018 году на территории семи регионов работал 21 вытрезвитель. На функционирование системы медвытрезвителей в масштабах всей России потребуется около 1 млрд рублей ежегодно.