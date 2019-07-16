Москва, , 12:50 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла законы о повышенной ответственности за отсутствие техосмотра, а также об увеличенных штрафах для операторов техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля. Парламентарии уверены, что реализация законов послужит повышению безопасности на дорогах.

Для автомобилистов

Прежде всего, повышаются штрафы для водителей за езду без техосмотра. Сейчас штраф за езду без оформленной диагностической карты составляет от 500 до 800 рублей. Законодатель повышает размер штрафа до 2 тыс. рублей. При этом исключается возможность повторного (в течение 24 часов) привлечения к административной ответственности за управление ТС, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта.

Для операторов техосмотра

Кроме того, предусматривается повышенная ответственность для операторов техосмотра. В частности, штраф за нарушение ведения реестра составит до 200 тыс. рублей, за оформление диагностической карты без техосмотра будут штрафовать граждан на сумму до 10 тыс. рублей, при этом наказание для юрлиц не изменится — до 300 тыс. рублей. Такие же санкции предусмотрены и за диагностическую карту для ТС, которое не соответствует требованиям безопасности. Отдельный штраф оператор получит за передачу в единую систему сведений о техосмотре автомобилей, которые в действительности его не проходили — штраф на граждан составит до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц штраф не изменится и останется на уровне до 300 тыс. рублей.

Отдельными поправками вводится уголовная ответственность за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации.

Новации в техосмотре

Ранее Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра. Также прописывается оформление диагностической карты в виде электронного документа и ее подписание усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта. Нововведение не исключает выдачи диагностической карты в бумажной форме, ее можно будет получить бесплатно. Сама же услуга прохождения техосмотра останется платной. В связи с нововведениями эксперты говорили об увеличении стоимости техосмотра и о вероятности дополнительных поборов с автомобилистов.

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Отмена техосмотра

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предполагающий полный отказ от техосмотра личного транспорта. Авторы — депутаты фракции «Справедливая Россия» — ссылаются на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%. При этом более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети. Кроме того, в указанные 3,8% включены также ДТП с участием всех транспортных средств, используемых как в коммерческих, личных и иных целях. Таким образом, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной, делают вывод депутаты.

Вместе с тем в профильном комитете Госдумы по законодательству сомневаются, что инициатива найдет поддержку, однако некоторые парламентарии уверены: закон можно принять, одновременно предусмотрев ответственность собственника — финансовую, возможно, страховую, административную, вплоть до уголовной за содержание собственных транспортных средств.

В правительстве же обещают рассмотреть варианты отмены техосмотра для тех или иных категорий автотранспорта только после того, как в Госдуме рассмотрят дополнительные меры по совершенствованию системы техосмотра.

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