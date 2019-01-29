Лысаков: Отменить техосмотр можно при уголовной ответственности водителей

Москва, , 15:43 — REGNUM Законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта давно назрел, но вряд ли будет поддержан правительством России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»)

«Позиция правильная, тем более, что она перекликается с высказанной в своё время позицией президента о необходимости отменить или упростить техосмотр. С тех пор упрощения или отмены никакой, конечно, не было. И в том, что касается личных транспортных средств, автомобилям, принадлежащим физическим лицам, то в отношении них можно было бы отменить техосмотр, одновременно предусмотрев ответственность собственника — финансовую, возможно, страховую, административную, вплоть до уголовной за содержание собственных транспортных средств», — заявил Лысаков.

Таким образом, собственник мог бы нести полную ответственность в том случае, если ДТП произошло из-за негодного состояния его транспортного средства.

Однако несмотря на то, что «эта идея давно витает в воздухе», принятие законопроекта маловероятно, считает депутат.

«Вряд ли правительство поддержит, вряд ли государственно-правовое управление поддержит такой радикальный подход. Точка зрения и позиция Думы зависит от (отзывов), которые мы получаем на любой законопроект. Я более чем уверен, что правительство даст отрицательный отзыв и, соответственно, это сыграет свою роль. И из-за определённой инерционности мышления вряд ли будет поддержан, хотя достаточная часть депутатов законопроект поддерживает», — полагает Лысаков.

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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается отменить необходимость техосмотра для личного автотранспорта. По мнению авторов документа, действующая система техосмотра не оказывает значительного влияния на число ДТП, зато является «дополнительным финансовым бременем» для автовладельцев.

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