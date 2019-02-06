В Минтрансе рассказали об ужесточении правил техосмотра

Москва, , 12:31 — REGNUM Правительство рассмотрит варианты отмены техосмотра для тех или иных категорий автотранспорта только после того, как в Госдуме рассмотрят дополнительные меры по совершенствованию системы техосмотра. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на пленарном заседании в Госдуме.

«Правительством подготовлены правила по совершенствованию механизмом техосмотра. В отношении отмены техосмотра для тех или иных категорий, полагаю, правительство сформирует позицию после того, как этот документ будет рассмотрен», — заявил Дитрих.

Министр подчеркнул, что с его личной точки зрения по этому поводу, техосмотр необходимо совершенствовать: ужесточать наказание за его прохождение в ненадлежащей форме, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения технического осмотра и обязательно устранения выявленных недостатков.

«Жестоко карать, когда такой техосмотр подделывается — когда речь идёт о перевозке опасных грузов, о перевозке детей и различных услугах для перевозки «социальных» групп населения», — указал он.

Напомним, что ранее в Госдуме выдвигалось предложение отказаться от техосмотра личного автотранспорта, направив высвободившиеся средства на усиление контроля за пассажирским большегрузным коммерческим транспортом.