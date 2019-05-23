Госдума приняла закон о фотофиксации техосмотра и e-карте

Москва, , 14:04 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий фотофиксацию техосмотра автомобилей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Для борьбы с «серыми» техосмотрами вводится фотофиксация техосмотра. Ранее предлагалось проводить видеофиксацию, однако от идеи отказались.

Также прописывается оформление диагностической карты в виде электронного документа и ее подписание усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта. Нововведение не исключает выдачи диагностической карты в бумажной форме, ее можно будет получить бесплатно. Сама же услуга прохождения техосмотра останется платной.

При обсуждении парламентарии ввели уточнение: при расхождении данных приоритет будет иметь информация, содержащаяся в электронной диагностической карте.

Устанавливается перечень информации, включаемой в заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, которое будет содержаться в диагностической карте.

Техосмотр фактически передается страховым компаниям. Так, аккредитацией операторов техосмотра будут заниматься страховщики. Профессиональное объединение страховщиков также ведет реестр операторов технического осмотра.

Эксперты видят недоработки закона, например, не установлены требования к фотографиям, также не приняты нормы, вводящие ответственность за фальсификацию техосмотра.

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