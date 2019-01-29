Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму

Москва, , 11:39 — REGNUM Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Предлагается освободить от техосмотра машины, которые используются в личных целях, не используются в качестве такси и не являются служебными автомобилями.

Авторы ссылаются на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%. При этом более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети. Кроме того, в указанные 3,8% включены также ДТП с участием всех транспортных средств, используемых как в коммерческих, личных и иных целях. Таким образом, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной, делают вывод депутаты.

«Представляется, что действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств», — указали они.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая процедура техосмотра не снизит аварийности на дорогах — депутат ГД