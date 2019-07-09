Москва, , 15:40 — REGNUM

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака», а ныне игрок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков сегодня, 9 июля, подал заявление в следственный комитет Москвы на свою бывшую супругу. Футболист просит возбудить в отношении неё уголовное дело по статье «Подделка документов».

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Со счетов футболиста «Спартака» Глушакова снят арест — Мосгорсуд

Речь идёт о заключении в виде психологического исследования детей пары, предоставленной самой Дарьей в ходе рассмотрения материалов дела о разводе и алиментах, сообщает «Спорт-Экспресс». Как заявила адвокат Глушакова Марина Дубровская, выяснилось, что автором исследования является некомпетентный в том вопросе человек, а не заявленный дипломированный психолог.

Адвокат уточнила, что это может быть квалифицировано по ч.1 ст. 303 УК РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года адвокат Глушакова Марина Дубровская сообщила, что её клиент решил подать на развод со своей супругой, узнав о её измене. Первое заседание суда по бракоразводному процессу состоялась в октябре. По решению Никулинского суда Москвы всё имущество и счета футболиста столичного «Спартака» и его супруги Дарьи были арестованы.

Известно, что Денис и Дарья поженились в 2009 году. В браке родились две дочери.