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Имущество и счета капитана московского «Спартака» Глушакова арестованы

Общество

Денис Глушаков погружается в бракоразводный процесс

Имущество и счета капитана московского «Спартака» Глушакова арестованы
Steindy
Денис Глушаков

Москва, 13 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Никулинский суд Москвы арестовал все имущество и счета футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи в рамках бракоразводного процесса. Об этом сегодня, 13 октября, передает радиостанция «Говорит Москва».

Известно, что Денис и Дарья поженились в 2009 году. В браке родились две дочери.

В сентябре 2018 года адвокат Глушакова Марина Дубровская сообщила, что её клиент решил подать на развод со своей супругой, узнав о её измене.

При этом в СМИ и социальных сетях активно муссируется тема о том, что своей супруге изменял сам Глушаков. В частности, распространяется видеозапись, на которой некий мужчина, внешней похожий на Глушакова, отдыхает в сауне с неизвестной женщиной, которую СМИ назвали проституткой.

Первое заседание суда по бракоразводному процессу состоится 22 октября.

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