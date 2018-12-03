Со счетов футболиста «Спартака» Глушакова снят арест — Мосгорсуд

Москва, , 12:38 — REGNUM Арест со счетов и транспортного средства полузащитника московского футбольного клуба (ФК) «Спартак» Дениса Глушакова в рамках бракоразводного процесса снят. Такое решение в понедельник, 3 декабря, принял Мосгорсуд. Об этом пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила «Агентству Москва».

«Мосгорсуд снял арест с банковских счетов и транспортного средства Д. Глушакова», — сказала Солопова.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 октября 2018 г. Никулинский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал все имущество и счета футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.

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