Понедельник, 3 Декабря 2018 года
14:08:58 МСК

Со счетов футболиста «Спартака» Глушакова снят арест — Мосгорсуд

Общество

13 октября 2018 г. Никулинский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал все имущество и счета футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова

Москва, 3 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Арест со счетов и транспортного средства полузащитника московского футбольного клуба (ФК) «Спартак» Дениса Глушакова в рамках бракоразводного процесса снят. Такое решение в понедельник, 3 декабря, принял Мосгорсуд. Об этом пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила «Агентству Москва».

«Мосгорсуд снял арест с банковских счетов и транспортного средства Д. Глушакова», — сказала Солопова.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 октября 2018 г. Никулинский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал все имущество и счета футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.

Читайте также: Имущество и счета капитана московского «Спартака» Глушакова арестованы

А также: Адвокат: Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить