Грозный, 29 июня 2019, 11:06 — REGNUM
Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал игроком грозненского «Ахмата». Об этом 29 июня сообщается на странице клуба в Twitter.
Отмечается, что «Ахмат» подписал с Глушаковым контракт по схеме «1+1»,
https://twitter.com/akhmatgrozny/status/1144866896468217856
Напомним, с 2013 по 2019 год Глушаков играл за «Спартак», в составе которого стал чемпионом России сезона 2016/17 и выиграл Суперкубок России.
Глушаков покинул московский клуб после ряда скандалов, связанных с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, а также нежеланием платить алименты бывшей жене.
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