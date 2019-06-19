«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Москва, , 13:31 — REGNUM Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 32-летним хавбеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, летом 2013 года Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива». В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне 2016/17 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.

Контракт Глушакова со «Спартаком» был рассчитан до 30 июня 2020 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 18 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил три гола.

Добавим, что в последнем сезоне Глушаков стал участником ряда скандалов. В частности, его обвиняют в сговоре против бывшего главного тренера клуба Массимо Карреры, а также нежелании платить алименты бывшей жене. Болельщики «Спартака» требовали от руководства клуба продать Глушакова.

Читайте также: Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

Читайте ранее в этом сюжете: Хавбек Глушаков прошел медосмотр в московском ФК «Спартак»