Замминистра образования РФ призвала к публичному обсуждению МЭШ

Москва, , 14:07 — REGNUM При внедрении электронных технологий в образовательный процесс школ необходимо проводить общественные слушания с привлечением специалистов, которые могут оценить последствия данных новаций. Об этом заявила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская в комментарии ИА REGNUM о влиянии проекта «Московская электронная школа» на здоровье школьников.

«Сейчас идёт сложный этап, интересны обсуждения, особенно с привлечением специалистов. Помимо продвигающих, есть специалисты, которые оценивают последствия для детей, особенно младших возрастов, да и вообще школьников, пока формируется личность и основные вопросы, связанные со здоровьесбережением. Мне кажется, что важно проводить такого рода обсуждения и площадки, но их важно проводить с привлечением специалистов, которые способны оценить и видят эти последствия», — подчеркнула она.

По её словам, любой проект имеет пилотную сторону, где оцениваются результаты и после этого, безусловно, общественные обсуждения необходимы.

«Есть мнение родителей, которые понимают, что происходит с ребёнком, как меняется их физическое состояние, готовность к восприятию новых технологий, и конечно, это является частью любого пилота и проекта», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Московской электронной школы» охватил все школы города. В классах установлены интерактивные доски, ученики пользуются планшетами. Некоторые родители жалуются на ухудшение здоровья их детей, в частности, зрения. Они обращаются за помощью к окулистам, рассказывают о своих проблемах учителям, соцсетям и СМИ.

Департамент образования Москвы не ответил на вопрос ИА REGNUM о том, проводились ли перед запуском проекта МЭШ медицинские и психологические исследования, публичные слушания с родителями, а также подводились ли медицинские итоги практической работы проекта.

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