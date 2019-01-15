Минпросвещения РФ молчит про проблемы МЭШ

Москва, , 13:14 — REGNUM Министерство просвещения РФ не ответило на вопросы ИА REGNUM по проекту «Московская электронная школа» (МЭШ). Официальный запрос был направлен агентством 21 декабря на имя министра Ольги Васильевой, однако, по состоянию на 15 января, ответа не последовало.

Родители московских школьников, обучающихся по программе МЭШ, подняли вопрос о безопасности обучения, в котором используются интерактивные электронные панели. Они объединяются в группы в социальных сетях (например, группа «СТОП МЭШ» в Facebook), где пытаются разобраться в проблеме и оценить уровень вреда, а также обращаются в СМИ.

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Люди жалуются, что с начала замены традиционных классных досок на электронный инвентарь повысилась утомляемость, появилась усталость глаз, ухудшилось зрение. По мнению родителей, панели ухудшают здоровье школьников. Известны случаи, когда детей переводят в частные или православные школы из-за возможного вреда МЭШ.

Обращает на себя внимание и информация, что учителям, работающим по программе «Московской электронной школы», выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей в месяц из бюджета столицы.

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Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская заявила в комментарии ИА REGNUM о необходимости обсуждения опыта проекта «Московская электронная школа».

«Сейчас идёт сложный этап, интересны обсуждения, особенно с привлечением специалистов. Помимо продвигающих, есть специалисты, которые оценивают последствия для детей, особенно младших возрастов, да и вообще школьников, пока формируется личность и основные вопросы, связанные со здоровьесбережением. Мне кажется, что важно проводить такого рода обсуждения и площадки, но их важно проводить с привлечением специалистов, которые способны оценить и видят эти последствия», — подчеркнула Боровская.

Редакция ИА REGNUM задала министру просвещения РФ Васильевой следующие вопросы:

— Проводилась ли медицинская экспертиза досок на предмет возможного ущерба здоровью учеников и каковы её результаты? Подведены ли медицинские, психологические и иные итоги практики использования интерактивных досок в школе? Проводились ли общественные слушания по вопросу использования интерактивных досок в школе? Сравнивалась ли стоимость электронных и меловых досок? Применяется ли доплата учителям, использующим интерактивные доски в образовательном процессе, из каких фондов и какой её размер?

Пока на поставленные вопросы ответов нет. Причина, по которой министерство не хочет говорить об аспектах масштабной образовательной программы, по которой обучается около миллиона школьников, не являются понятными.

Ранее не ответили на редакционный запрос по проекту «Московской электронной школы» в департаменте образования Москвы.

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