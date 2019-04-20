Москва, , 14:01 — REGNUM

Цифровизация образования приводит к тому, что у ребенка отключаются чувства, сознание способно работать лишь в рациональном ключе. Такое мнение высказала детский психолог, директор института демографической безопасности Ирина Медведева на состоявшейся 20 апреля всероссийской конференции, посвященной правам и свободам человека в цифровую эпоху, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цифровизация Mos.ru

«Цифровизация школы очень вредна для ребёнка. Полноценный ум — это ум сердечный. Когда всё делают, чтобы заглушить эмоциональность, а цифровизация к этому ведёт. Дети, которые приходят ко мне на приём, даже когда у них психика изначально нормальная, они иногда рассуждают так, как шизофреники. Ведь главный признак шизофрении — это отсутствие сердечного ума, рациональный ум. К этому детей и будет приводить цифровизация образования, отсутствие личного общения с педагогами», — сказала Медведева.

Детский психолог сообщила об угрозе неполноценного развития детской личности, к которому может привести цифровизация образования. По её мнению, дети перестают общаться между собой, что не даёт им сформироваться как личности.

«Нет уже детской дружбы, не только как радости, но и как необходимого развития души. Цифровизация играет в этом огромную зловещую роль», — отметила Медведева.