Элитные дома на костях героев нескольких войн: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 12:49 — REGNUM

Одним из главных событий для региона и его благосостояния стал тот «урожай», что был получен на Петербургском международном экономическом форуме. Традиционно республика вошла в тройку лидеров по итогам национального рейтинга по инвестклимату в регионах, пропустив вперёд лишь Москву.

Казанские СМИ отметили, что Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ дважды вспомнил про Татарию. В первый раз, когда говорил о будущем мировом чемпионате WorldSkills 2019, намеченном в Казани на 22−27 августа и на открытие которого его пригласил Рустам Минниханов вовремя майского визита в столицу республики. Президент пожелал успеха участникам, но не стал уточнять, ждать ли его в августе или нет.

Второе упоминание региона было при поздравлении с победой в нацрейтинге:

«Растёт здоровое соперничество между регионами за предпринимателя, за инвестиции и проекты. Значительно повысилась эффективность управленческих команд. Серьёзным стимулом для таких перемен стал Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. И по традиции, уже сложившейся на Петербургском экономическом форуме, хочу назвать и поздравить победителей рейтинга 2019 года: Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург».

Рустам Минниханов, выступая на одной из панельных сессий по вопросу участия бизнеса в проектах национального развития, отметил, что в регионе сформирован пул из 48 инвестиционных проектов на 5 трлн рублей, а основной точкой роста станет нефть, нефтехимия и газохимия, намерен регион развивать и машиностроение.

За первый день работы форума делегация Татарии подписала пакет документов, в их числе соглашение с группой компаний OZON (ООО «Интернет Решения») по развитию интернет-торговли и соответствующей необходимой инфраструктуры в целях продвижения российских информационных технологий, что предполагает строительство логоцентра на промплощадке Зеленодольск. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ПАО «СИБУР Холдинг» и правительством республики для подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

С АО «Росгеология» подписанное на полях форума соглашение касается долгосрочного сотрудничества, в том числе и взаимодействия Росгеологии с группой «Татнефть».

"Люди и технологии — вот два важных для нас направления», — сказал Рустам Минниханов.

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С главой Сбербанка Германом Грефом подписано соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере, при этом сам документ был скреплен электронными цифровыми подписями сторон. Помимо этого, на полях форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между региональным правительством, ПАО «МТС» и компанией «Эрикссон», соглашения с Яндекс. Маркетом, документа о сотрудничестве между Благотворительным фондом «Русфонд» и Благотворительным фондом «Татнефть». К тому же был подписан протокол о намерениях между ПАО «Ак Барс» Банк и ООО «Мастеркард Европа», соглашение о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности в республике с Роспатентом.

Помимо документов широкого спектра, представители региона заключали и крупные бизнес-сделки. Так ООО «Форд Соллерс Елабуга» подписало специальный инвестиционный контракт для развития производства линейки Ford Transit в России, по которому на базе компании будет создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России. Второй стороной выступил Минпромторг РФ.

«СПИК, подписанный Форд Соллерс Елабуга в консорциуме с Ульяновским автомобильным заводом, предусматривает значительные инвестиции в дальнейшее увеличение производства и локализацию линейки Ford Transit в России и позволит компании сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года», — уточнялось в официальном сообщении.

Напомним, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия Ford Sollers, Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» сообщили о реструктуризации. Речь шла о закрытии заводов Ford Sollers по выпуску легковых автомобилей во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татария), а также судьбе завода по выпуску двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Татария).

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Второе важное соглашение было подписано региональным правительством с ПАО «Газпром». Им предусмотрено строительство комплекса по сжижению природного газа и сети криогенных автозаправок. Ожидается разработка и реализация в республике программы «Развитие рынка сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2019 — 2030 годы».

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Группа «ТАИФ» также не уехала без контракта с ПМЭФ. Ею подписано соглашение с компаниями «Иокогава Электрик СНГ» и Schneider Electric о стратегическом сотрудничестве.

«В соглашениях будет расписано, как будет проходить подготовка, если специалист будет обучаться тем технологиям, которые мы применяем, и как будет изготавливаться оборудование целенаправленно для наших предприятий, которое они производят, и как это дальше будет эксплуатироваться», — приоткрыл содержание контрактов гендиректор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, которого процитировало издание «Реальное время».

Не только с представителями бизнеса были подписаны документы о сотрудничестве, свои подписи Рустам Минниханов поставил на соглашении с Калужской областью, отметив, что «необходимость этого документа назрела давно», так как «Калужская область — один из самых успешных регионов России» и «следует придать импульс укреплению взаимовыгодного партнерства». Подписан был такой же документ и с Красноярским краем.

«Будем рады принять делегации Красноярского края для реализации новых проектов», — сказал Минниханов.

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А с Башкирией был закреплён план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2019−2021 годы в продолжение апрельских договорённостей. Было отмечено, что объем межрегионального товарооборота составляет порядка 34 млрд рублей.

Рустам Минниханов тепло приветствовал главу Башкирии Радия Хабирова:

«Надо сказать, что мы братские республики. Если горит твой сосед, то и мы загорим, как говорится. Мы должны поддерживать друг друга. Я слежу за вашими встречами, перемещениями, лайкаю. Это все импонирует. Я вижу хорошую динамику у вас».

Выборы в Госсовет: неожиданные участники, отказ от видеокамер

На прошлой неделе официально была утверждена дата выборов в Госсовет Татарии. 100 депутатов будут выбраны 8 сентября 2019 года. Такое решение было принято на сессии. Помимо этого, решено на этих выборах обойтись без видеонаблюдения.

Председатель ЦИК региона Мидхат Шагиахметов на заседании комиссии отметил, что в единый день выборов в целом подлежат замещению 186 мандатов — пройдут 157 избирательных кампаний в 40 районах. Для подсчета голосов избирателей будет использовано свыше 200 комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов электронного голосования, а вот средствами видеонаблюдения оснастят только помещения территориальных избирательных комиссий, куда стекаются протоколы со всех участковых избирательных комиссий республики. На избирательных участках видеокамер не будет. Контроль за ходом выборов будут вести общественные наблюдатели, наблюдатели от кандидатов и политических партий, представители СМИ.

«Легитимность, прозрачность выборов определяется в первую очередь уровнем общественного контроля. По нашим предварительным оценкам, на выборах в Госсовет может быть беспрецедентное количество наблюдателей — от кандидатов, политических партий, Общественной палаты. На один избирательный участок может приходиться до 25 наблюдателей. Со стороны ЦИК республики, территориальных и участковых избирательных комиссий будут созданы все необходимые условия» — подчеркнул Шагиахметов.

Глава ЦИК РТ заявил, что «живой наблюдатель всегда лучше любого технического средства» и добавил, что «установка видеокамер — достаточно дорогая штука».

Отметим, организация выборов обойдётся в 306 млн рублей, из которых около 229,5 млн рублей — зарплата 24 тыс. членов избиркомов.

В комментариях газете «Коммерсантъ» заместитель координатора Ассоциации наблюдателей РТ Азат Габдульвалеев отметил, что отсутствие веб-камер на участках «отрицательно скажется на наблюдении». А глава отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин и вовсе связал отказ от видеокамер с низким рейтингом «Единой России», добавив, что «Татарстан просто пытается избежать каких-либо скандалов».

Коммунисты же намерены поднять вопрос оснащения участков видеокамерами на следующей сессии. Депутат Госсовета, коммунист Артём Прокофьев в комментариях изданию заявил, что «отказ от веб-камер — возмутительнейший шаг» и «от этого зависит легитимность будущего парламента».

Между тем на прошлой неделе в числе возможных кандидатов появились неожиданные лица. Так, активист движения, выступающего против строительства мусоросжигательного завода и за раздельный сбор мусора, Вера Керпель заявила о планах принять участие в выборах. Этому же примеру последовал и председатель отделения «Альянса учителей», учитель истории Раушан Валиуллин, известный тем, что обратился в прокуратуру с жалобой на «невыполнение майских указов Путина». Он рассказал о фактах несоответствия реальной заплаты учителей тем размерам, что заявляют органы статистики и чиновники.

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А вот отделению Партии народной свободы (ПАРНАС) не повезло — в выборах оно, вероятно, участвовать не будет. По решению Верховного суда РТ, который согласился с претензиями Минюста России к неправильному оформлению юридического адреса отделения, отделение было ликвидировано.

Камера для банкира: Евгению Даутову осудили

Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления обанкроченного банка «Спурт» Евгении Даутовой завершилось приговором. Банкира отправили в колонию общего режима на три года и один месяц, признав виновной в выводе активов из банка, где она имеет долю.

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Напомним, банк лишился лицензии в июле 2017 года в результате участия в финансировании проектов компаний, аффилированных с Даутовой. Осенью «Спурт» признали банкротом, а в отношении экс-главы возбудили несколько уголовных дел — по ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации») и ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

По мнению следствия, Евгения Даутова, чтобы скрыть от регулятора основания для отзыва лицензии, организовала составление, подтверждение и предоставление фальсифицированной отчетности. Банк также с её подачи кредитовал, связанные с ней компании — ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и АО «КЗСК-Силикон» (оба предприятия на разных стадиях банкротства). Это «привело к образованию невозвратной кредитной задолженности вышеуказанных юридических лиц на общую сумму более 2,4 млрд рублей», также ею были заключены договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям банка «по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей». Следователями выявлена схема незаконного использования банком 26 «технических компаний» для финансирования проектов связанных с бенефициаром «Спурт» Даутовой.

Следствие просило для банкира шесть лет колонии, но суд ограничился 3 годами и одним месяцем. Хотя сама Евгения Даутова считает приговор излишне суровым и планирует обжаловать.

«Вину свою признаю и раскаиваюсь. Но хотела бы объяснить суду свои действия. КЗСК был крупнейшим клиентом Спурт Банка. В 2008 году предыдущий миноритарный собственник не смог вернуть кредиты. Собственник при переговорах с банком решил продать завод в счет погашения долга. Я вышла на «Ренову» Вексельберга для договоренностей о продажах. Кредиты предприятия были велики, поэтому я считала, что это единственно правильный выход на тот момент. Однако руководство РТ считало сделку противоречащей интересам региона», — цитирует издание «Бизнес-онлайн» последнее слово Даутовой.

Бывший банкир отметила, что была уверена в прибыльности «КЗСК-Силикона», а основной причиной сложившихся проблем она назвала «девальвацию рубля в более чем в два раза», что привело к увеличению сметы в два раза.

Акценты экономики

Помимо участия в ПМЭФ, в сфере экономики Татарии среди важных событий можно отметить подписанный 5 июня в Кремле в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина меморандум о намерениях между Министерством промышленности и торговли России, республикой, мэрией Набережных Челнов и корпорацией Haier по созданию современного «Умного Завода» по производству стиральных машин на территории высокотехнологичного индустриального парка Автограда. Реализовать проект планируется в течение 2019−2022 годов.

А с Новосибирской областью было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. По данным республиканских властей, ежегодный межрегиональный товарооборот уже несколько лет колеблется на уровне 3,5 млрд рублей, но обе стороны согласились, что потенциал есть, но «над этим необходимо работать совместно». Татария готова наращивать поставки продукции машиностроения, нефтехимии, авиастроения, сельского хозяйства и здравоохранения.

У Рустама Минниханова на прошлой неделе также прошла встреча со статс-секретарем по экономике Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, на которой стороны обсудили укрепление сотрудничества, отметив, что товарооборот пока небольшой — 112 млн долларов.

«В рамках нынешнего визита в Россию мы хотели посетить Татарстан, поскольку это экономически развитый регион, привлекательный для инвесторов. Сегодня есть много возможностей для наращивания наших двусторонних торгово-экономических связей, инвестиционных отношений», — резюмировала статс-секретарь.

Особого внимания заслуживает и визит делегации Татарии в Финляндию, в рамках которого глава региона встретился с мэром города Хельсинки Яном Вапаавуори, обсудив широкий спектр возможного сотрудничества, и с и.о. министра экономики Финляндии Микой Линтиля. Основной темой визита стало участие в международном форуме циркулярной экономики — World Circular Economy Forum (WCEF2019).

«Тема возобновляемых ресурсов сегодня должна стать всеобщей. У нас в стране этому вопросу уделяется самое серьезное внимание, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Сегодня российские специалисты, в том числе и в регионах, изучают лучший мировой опыт в части сохранения окружающей среды, утилизации отходов, внедрения принципов возобновляемых ресурсов», — сказал Рустам Минниханов.

Правительственные рокировки

Состав кабинета министров Татарии на прошлой неделе несколько изменился, причём неожиданно для многих. Глава республики предложил, а депутаты поддержали кандидатуру теперь уже бывшего министра информатизации и связи республики Романа Шайхутдинова на пост заместителя премьер-министра на освобожденной основе. В составе правительства он будет курировать проект «Иннополис». Должность является новой, введённой специально под Иннополис. Министерский пост Шайхутдинова занял глава администрации Альметьевска Айрат Хайруллин. Республиканское правительство расширилось до 35 человек.

Напомним, в состав учредителей университета Иннополис в феврале 2019 года вошла Российская Федерация. Тем же указом Владимира Путина была осуществлена безвозмездная передача в качестве имущественного взноса 97,4% акций АО Иннополис, принадлежащих РФ.

«Цифровая экономика является серьёзным направлением нашей деятельности. Проект «Иннополис» должен занять достойное место», — прокомментировал назначение глава региона, добавив, что глава Альметьевска также показал себя как хороший организатор и уже «много занимался вопросами электронного правительства» на своих предыдущих постах в правительстве РТ.

Хайруллин в 2007—2008 годы был заместителем гендиректора государственного учреждения «Центр информационных технологий Республики Татарстан», а с 2008 по 2010 годы начальником отдела инфокоммуникаций, защиты информации и материально-технического обеспечения аппарата кабинета министров РТ.

Должность же альметьевского главы пока остаётся вакантной, во время сессии Рустам Минниханов даже полушутя поинтересовался у депутатов, а нет ли среди них желающих занять пост.

Казанские СМИ вспомнили, что притязания Хайруллина на министерский пост не новы, им уже не менее семи лет.

«В 2012 году министра информатизации и связи выбирали между Айратом Хайруллиным и Романом Шайхутдиновым, остановившись на последнем. Ушедший на федеральный уровень Николай Никифоров пролоббировал на это место близкого ему человека. Однако амбиции у Хайруллина остались. В феврале 2018 года он отказался от должности министра экономики, потому что она по сути расстрельная. Хайруллин дождался пока освободится должность министра связи — она предполагает меньше критики. Таким образом, теперь уже бывший мэр Альметьевска достиг того, о чем мечтал семь лет назад», — отметил после назначения телеграм-канал издания Inkazan.

Должность Шайхутдинова называют перевалочной, да и сам свежеиспечённый член правительства входит в кадровый резерв президента России, что говорит о возможном назначении на более высокий пост.

Официальный голос Казанского кремля Лилия Галимова, между тем, отметила, что новая должность не приведёт к разрастанию чиновничьего аппарата.

«Нет необходимости создавать какой-то отдельный аппарат, как это бывает в министерствах. У него будет небольшой секретарит, который будет заниматься документацией», — отметила она «Коммерсантъ».

Депутатская сессия: бюджет, декларации и многое другое

На очередной сессии Госсовет РТ, состав которого сменится уже в сентябре, обсудил широкий круг вопросов.

В частности, были внесены изменения в республиканский бюджет 2019 года, после которых доходная часть выросла на 20 млрд 732,5 млн. рублей — до 262 млрд 936 млн 521,5 тыс. рублей. Это связано в том числе с ростом бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов на 1,7 млрд рублей. Расходная часть составляет 285 млрд 914 млн 373,9 тыс. рублей, дефицит не изменился.

На сессии также выдвинули законодательную инициативу о создании международного медицинского кластера в республике. Её направят в Госдуму, так как потребуются поправки в федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон был принят в 2015 году, действует на территории Москвы и Московской области, а участником Международного медицинского кластера по нему могут быть государства — члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Республиканские парламентарии предложили расширить перечень на страны БРИКС и ШОС. В пояснительной записке отмечается, что на территории региона есть условия для создания международного медицинского кластера.

Среди интересных инициатив, что были рассмотрены депутатами — отказ от обязанности отчитываться о своих доходах для сельских депутатов. Инициатива — федеральная, а депутаты Татарии её просто поддержали, таким образом, после принятия закона несколько тысяч депутатов региона смогут не обременять себя отчётами о том, сколько они заработали и потратили.

Глава совета муниципальных образований Татарии, бывший глава ЦИК РТ Экзам Губайдуллин заявил изданию «Коммерсантъ», что от декларирования доходов необходимо избавить не только депутатов, но и глав поселений, так как их работа итак «находится на серьёзном общественном контроле».

Спикер Госсовета РТ, глава региональных единороссов Фарид Мухаметшин ещё в декабре 2018 года называл декларационную кампанию «больным вопросом»: «В деревнях все друг друга знают, зачем заполнять декларации, использовать чиновничьи бюрократические формы работы?»

На сессии также был заслушан о деятельности Государственной инспекции труда в РТ. По словам главы ведомства Рустема Галявова, за январь-май 2019 года поступило более 3 тысяч обращений, около одной тысячи из них — в форме электронных документов. За допущенные нарушения привлечены к административной ответственности более 1,2 тысячи виновных лиц. Общая сумма наложенных штрафов — 25 млн 248 тыс. рублей.

«Общая сумма задолженности по заработной плате на предприятиях республики на сегодняшний день составляет 71 млн 740,41 тыс. рублей. Так, основными должниками являются ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (49,5 млн рублей), ООО «Татдорстрой» (4 млн 410,91 тыс. рублей), ООО «Гранд Проект» (5 млн 843,75 тыс. рублей)», — отметил глава ведомства.

Горожане бьют тревогу: возник риск застройки «зелёного памятника»

В Казани развивается скандал, связанный с застройкой одного из участков. О проблеме изданию «Вечерняя Казань» рассказала 85-летняя жительница города, большую часть жизни проработавшая юристом Инесса Белова, которая, гуляя по заброшенному парку в августе 2018 года, обнаружила забор и строительный кран.

Она написала письма главе Минобороны РФ и главе республики с просьбой остановить вандалов, ведь на участке, где запланировано возвести элитные дома, «лежат останки воинов, умерших в госпитале от ран, полученных в Русско-турецкой войне, войне с Наполеоном, с фашистскими захватчиками». Сам бывший гарнизонный госпиталь, за которым и находится зелёный уголок, и вовсе памятник истории республиканского значения.

В 2018 году после писем от горожанки на участке возникло затишье, а недавно активность снова возобновилась, вынудив пенсионерку стучаться во все инстанции. В мае она написала письмо президенту:

«Прошу остановить застройку земли у бывшего Казанского гарнизонного госпиталя, основанного Петром Первым. На этой земле захоронены воины, участвовавшие в Русско-турецкой войне, войне 1812 года, Великой Отечественной… Территорию огородили бетонным забором, закрыв баннер об истории госпиталя. На мои неоднократные обращения отвечают, что они имеют право начать застройку на этой земле. Прошу Вас остановить этот беспредел!»

В комментариях изданию пенсионерка обещает снова писать министру обороны Сергею Шойгу:

«Мне больно видеть, что сейчас здесь черт-те что творится, какими-то яблоневыми садами глаза общественности затуманивают. Тут ведь когда-то уже пытались что-то построить, кажется, гаражи. Копнули — а там кости. Сразу передумали строить — святое место осквернять. А сейчас для чиновников и бизнесменов ничего святого нет. И ведь построят что задумали!»

Как стало известно, участок, где планируется строительство домов, частично принадлежит частной компании — некоему ООО «Факел». При этом в исполкоме Казани изданию уточнили, что эта часть земли находится «вне границ культурного наследия регионального значения «Гарнизонный госпиталь», но участок расположен в зоне специального назначения на территориях действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры, где многоквартирные жилые дома являются разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства», разве, что есть высотное ограничение и не более того.

Горожане шокированы планами по застройке территории:

«Это место нельзя трогать. Нужно организовать кладбище, там похоронены солдаты нескольких войн, начиная с Наполеона. Это историческое место», «Насчет захоронений — была информация, что даже сквер вдоль улицы Чехова (от Ершова до Шмидта) — большое кладбище с безымянными могилами, хоронили и там, и в самом госпитале. Уносить тела умерших солдат и глубоко закапывать было некому, персонал был в основном женщины. Проверить, есть там захоронения или нет, несложно, у поисковиков и криминалистов имеются нужные приборы».

Зеленодольские пожары и ветхий фонд

В часто мелькающем в медиаповестке региона Зеленодольске, тем временем, задаются вопросом: «Кому приглянулась земля под историческими Полукамушками?«

"В Зеленодольске за неделю сгорели пять домов исторического района Полукамушки. Хотя весь квартал имеет охранный статус, администрация города не считает сгоревшие дома ценными, — пишет портал activatica.org. — 29 мая горели дома 11 и 13 по улице Красный переулок, 31 мая — дом 31 по Карла Маркса, 2 июня — дома 16 и 14 по Красному переулку. В 2017 году сгорели ещё два дома — номер 3 и 5 по Красному переулку».

Напомним, с октября 2017 года «Жилые дома французского акционерного общества 1898−1900 гг. Полукамушки» имеют статус объекта культурного наследия местного значения — достопримечательного места. Под охрану попали всего восемь домов, остальные же попали под расселение, после признания их аварийными. Но в связи с низкой выкупной ценой — чуть более 11 тыс. рублей за квадратный метр — жильцы выступили против, ведь за выплаченные властями деньги ничего равноценного не приобрести и начались многомесячные судебные тяжбы. Выход в виде соципотеки для многих тоже не является таковым, ведь кабала остаётся кабалой, даже если имеет приписку «социальная». Зеленодольск прогремел на всю страну после того, как в федеральные СМИ попала история 93-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которую вместе с пожилой дочерью выселили решением суда без предоставления равноценного жилья. После скандала нашелся благотворитель, готовый приобрести для неё новую квартиру, но таких семей в городе несколько десятков.

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Устав от позиции городских судов, жители аварийных домов решили обратиться с жалобами на региональную программу расселения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Первое заявление направил бывший собственник квартиры в историческом районе Зеленодольска, которому власти выплатили компенсацию лишь 300 тыс. руб., а затем перестали предоставлять коммунальные услуги. Житель считает, что власти нарушили право на уважение его собственности. Добиться рыночной компенсации в местных судах ему не удалось», — пишет газета «Коммерсантъ».

В жалобе отмечено, что «во избежание угрозы остаться без какой-либо компенсации и без жилья, заявитель был вынужден подписать кабальное соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд». Позднее Радик Сиразитдинов пытался оспорить небольшую компенсацию, требуя доплаты на 850 тыс. рублей, но суд отклонил притязания.

Кроме Сиразитдинова, в ЕСПЧ готовы обратиться другие жители Зеленодольска, попавшие в схожую ситуацию.

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