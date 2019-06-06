Татария в рамках ПМЭФ подписала ряд соглашений о сотрудничестве

Санкт-Петербург, , 21:57 — REGNUM В первый день работы Петербургского международного экономического форума Татария подписала ряд соглашений о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Так, глава региона Рустам Минниханов подписал трехстороннее соглашение с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Соглашение предусматривает согласованные действия и координацию усилий сторон по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста.

Также было подписано соглашение между Татарией и ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве в образовательной сфере. Заключено соглашение с ПАО «МТС» и компанией «Эрикссон». Также Татария налаживает сотрудничество с «Яндекс. Маркетом», о чем свидетельствует подписанное соглашение.

Было подписано «Соглашение об оказании содействия в развитии сферы интеллектуальной собственности и взаимодействии по вопросу внедрения в практическую деятельность Республики Татарстан Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской Федерации». Документ предусматривает совместную работу Министерства экономического развития РФ, Роспатента и Татарии по внедрению рекомендаций по управлению интеллектуальной собственностью в республике. Рекомендации разработаны специалистами Роспатента и Минэкономразвития.

Состоялось подписание соглашения с АО «Росгеология». Минниханов отметил в числе перспективных направлений сотрудничества — взаимодействие Росгеологии и группы «Татнефть».

Кроме того, Татария подписала соглашение с группой компаний OZON (ООО «Интернет Решения») по развитию интернет-торговли. Трехстороннее соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и ПАО «СИБУР Холдинг» предполагает сотрудничество в рамках подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казани.

В рамках межрегионального сотрудничества Татария подписала соглашение с Калужской областью, где перспективными направлениями взаимодействия являются кооперация в области машиностроения; взаимные поставки продовольственных и других товаров народного потребления; строительных материалов. Также были подписаны планы мероприятия в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с Башкирией и Красноярским краем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2018 Татария заключила 550 соглашений на общую сумму 2,3 трлн рублей.

Одними из самых важных стали долгосрочное кредитное соглашение «Нижнекамскнефтехима» с консорциумом немецких банков, специальный инвестконтракт на реализацию нового модельного ряда КамАЗа, договоры о сотрудничестве с Узбекистаном, Молдавией и Санкт-Петербургом.