В Татарии будут строить СПГ-комплекс и сеть газовых автозаправок

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Документ предполагает совместную реализацию проекта строительства комплекса по сжижению природного газа (СПГ), а также строительство сети криогенных автозаправочных станций на территории республики.

Ожидается, что в рамках подписанного документа будет разработана, утверждена и реализована программа Татарии «Развитие рынка сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2019 — 2030 годы».

В настоящее время в республике работает 20 газозаправочных станций, а ежегодный объём реализации газомоторного топлива достиг 36 млн кубометров. Парк техники, работающей на газомоторном топливе, в Татарии составляет 5,5 тыс. единиц. В регионе в текущем году стартовала профильная программа по строительству станций, рассчитанная до 2021 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле на заседании кабинета министров Татарии замглавы Минэнерго РФ Антон Инюцын заявил, что правительство приняло решение о субсидировании строительства газовых заправочных станций для поддержки инвесторов.

«Мы заложили к 2030 году объем реализации природного газа в качестве моторного топлива с текущих 700 млн кубометров газа до более 10 млрд кубометров, из которых половина должна составить именно СПГ. Также мы говорим о формировании нового рынка, о привлечении более 2 триллионов инвестиции до 2030 года», — рассказал замминистра.

По его словам, в январе регионам предложили сформировать заявки на софинансирование проектов по строительству газовых автозаправок. Он уточнил, что на субсидирование планировалось выделить 3,5 млрд рублей, но уже очевидно, что «некий лимит значений превышен».

В числе инвесторов заявились не только крупные энергетические компании (Газпром, Роснефть, Новатэк), а также и «существующие участники топливного рынка, так называемые независимые операторы АЗС и даже совершенно новые инвесторы, которые не присутствуют на рынке топлива».