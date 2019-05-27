Туризм «сел на мель», власти рискуют: обзор Татарии

Анастасия Степанова, , 11:09 — REGNUM

Неделя в Татарии выдалась бурной: множество высоких гостей в рамках VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», слухи об отставке одного из министров, праймериз единороссов и наконец ситуация с Волгой.

Обмелевшая Волга бьёт по кошельку туротрасли

Ситуация с обмелением Волги оказала негативное влияние не только на рыболовную отрасль, но финансовые и репутационные убытки несёт и туристическая отрасль Татарии, а теплоходы из-за низкого уровня воды не могут пристать к Свияжску и Болгару.

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Напомним, в Куйбышевском водохранилище, более половины которого раскинулось по территории Татарии, около 30% площади — в Ульяновской области, а также в Самарской области, Марий Эл и Чувашии, с начала мая уровень воды снизился до критической отметки — на три метра ниже необходимой нормы. Республиканские власти подняли тревогу по вопросу уровня воды в конце апреля, обратившись в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой принять оперативные меры. В начале мая на совещании в Москве было принято решение о наполнении водохранилища до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы) в июне. Снижение уровня воды в Волге привело к гибели биологических ресурсов, и Росрыболовство уже бьёт тревогу, опасаясь за нерест, и считая убытки.

Оказалось, что не только рыболовной отрасли нанесён вред, но и туристической.

На 21 мая в Великом Болгаре были отменены заходы восьми теплоходов, до 24 мая в процессе снятия с рейсов находились четыре теплохода. Также были отменены заходы теплоходов на остров-град Свияжск, одно судно было в процессе снятия с рейса. В городе Тетюши из 20 запланированных на май заходов отменены 15.

«Такое понижение уровня воды в Волге отрицательно сказалось на круизном туризме. С одной стороны, сами туристические центры республики несут убытки, поскольку для каждого теплохода готовятся программа встречи, экскурсионная составляющая; терпит убытки малый бизнес: от объектов сувенирной торговли до пунктов общественного питания. На одном теплоходе могут отдыхать от 150 до 300 человек. Плюс ко всему Татарстан несет репутационные риски, поскольку у людей были запланированы остановки и они настраивались побывать в том или ином туристическом центре республики. Туристы видят обмелевшую Волгу — и это, несомненно, портит общее впечатление от республики», — цитирует главу госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова портал «Бизнес-онлайн».

Издание добавляет, что «проблема даже не в том, что из-за низкого уровня воды уменьшается турпоток, а в том, что это больно бьет по репутации республики».

Праймериз: 222 претендента на 100 мандатов Госсовета

Неделя в Татарии завершилась праймериз единороссов, итогом которого должен стать список тех кандидатов, что будут представлять партию на выборах в Госсовет, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Избирателям предстоит выбрать 100 депутатов.

В праймериз приняли участие 222 претендента и лишь каждый четвёртый участник — член партии. Участвовали в предварительном голосовании как кандидаты и 15 представителей республиканского правительства, включая главу минсельхоза Марата Ахметова, которому прочат пост спикера в новом созыве.

Итоги праймериз обещают подвести 28 мая. Явка составила 13,5%.

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Депутат Госдумы, уполномоченный ВПП «Единая Россия» на избирательной кампании по выборам в Госсовет РТ Игорь Сапко, отметил, что идут переговоры о необходимости законодательно закрепить на федеральном уровне проведение праймериз.

«За время проведения предварительного голосования партии «Единая Россия» мы убедились, что это очень нужный инструмент. Вместе с коллегами из Госдумы, представленными в нижней палате парламента фракциями обсуждаем и эту тему. Не буду скрывать, что сейчас мы ведем переговоры о необходимости, может быть, законодательного закрепления на федеральном уровне подобного института. Есть разные точки зрения, но мне кажется, что это правильный механизм, позволяющий выявлять новые имена и показывать грамотных специалистов», — цитирует депутата издание «Татар-информ».

В преддверии голосования спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в комментариях изданию уточнил, что в региональном отделении нет людей, которые стесняются быть в «Единой России».

«Нет людей ни в одномандатном округе, ни в партийных списках, которые стесняются находиться в «Единой России». Некоторые регионы страны, в которых будут выборы, поменяли пропорции, стесняясь того, что рейтинг «ЕР» может упасть, и они не смогут провести какое-то количество людей в местные парламенты. У нас такой вопрос никогда не стоял», — резюмировал спикер.

Слухи об отставке

В республиканском правительстве может смениться один из министров. На прошлой неделе появились слухи о добровольном уходе с поста министра земельных и имущественных отношений Азата Хамаева, который, к слову, участвовал в праймериз единороссов на выборы в Госсовет, хотя в состав партии не входит, являясь беспартийным. Есть мнение, что проходное место в списках партии Хамаев получит, а значит сможет рассчитывать на мандат.

«Соответственно, чиновник может уйти к осени, так что кандидаты на его место в аппарате президента Татарстана уже рассматриваются. По нашим сведениям, их несколько. Хамаев лично продвигает своего первого заместителя Артура Галиева. Ему всего лишь 31 год, 10 из которых он посвятил работе в разных отделах родного министерства, — пишет издание «Бизнес-онлайн». — Но, по нашим сведениям, больше шансов сесть в министерское кресло имеют другие коллеги Хамаева. В первую очередь это Ленара Музафарова, директор МФЦ в Татарстане и руководитель Кадастровой палаты в 2005—2019 годах. Она покинула последний пост в феврале, чтобы плотно заняться сетью МФЦ в республике».

Напомним, Азат Хамаев руководит министерством с 17 марта 2009 года, а до этого с апреля 2008 года был первым заместителем министра. До прихода в правительства Хамаев несколько лет отработал директором ОАО «Татхимфармпрепараты», а также был депутатом Госсовета Татарии двух созывов и депутатом Госдумы в 1995—1999 годах.

Чемпионат молодых профессионалов и высокие гости

В Казани на прошлой неделе прошло масштабное событие, которое называют тренировкой перед августовским мировым чемпионатом по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который соберет молодых профессионалов из более 60 стран мира, соревнующихся в 56 компетенциях.

Столица Татарии принимала финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и пленарное заседание VII Всероссийского форума рабочей молодежи, на которые съехались различные высокопоставленные гости. Участниками финала стали более 1,5 тыс. конкурсантов, из них — 363 юниора. Соревнования чемпионата прошли по компетенциям шести блоков профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, а также транспорт и логистика.

Сборная команда Татарии заняла первое место в медальном зачете финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Команда-победитель получила 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей. Второе место заняла Москва — сборная столицы заработала 91 золотую, 22 серебряные и 22 бронзовые медали. Третье место досталось команде Московской области — 13 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовых медалиста.

С приветственными словами к участникам обратилась министр просвещения РФ Ольга Васильева, отметившая, что VII Национальный чемпионат и 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills — это большая ступень вперед для развития профессионального образования.

«В рамках нацпроекта «Молодые профессионалы» будет не просто сильное материально-техническое оснащение, но, прежде всего, содержание и качество образования», — заявила она.

Помимо министра просвещения, Татарию с рабочей поездкой посетил и замглавы правительства РФ Максим Акимов. Он также принял участие в заседании попечительского совета и экспертного жюри конкурса цифровых решений для регионов, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Зампредседателя правительства выразил уверенность, что в наше время цифровые преобразования возникают не за счёт высокой скорости передачи данных, создания новых вычислительных мощностей и современных алгоритмов для обработки потоковых данных: «По-настоящему нас это касается, когда всё это меняет поведение людей, бизнес-модели компаний и модели госуправления. Основной фактор преобразований — увлечённость людей, которые занимаются данной работой. В таком случае ни отсутствие средств, ни отсутствие ресурсов этих людей уже не остановит».

В Казани с рабочим визитом побывала и Татьяна Голикова, которая провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» в 2019 году в Казани. В частности, она рассказала, что из резервного фонда будет дополнительно выделено 631 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревни WorldSkills, в котором будут проживать не менее 5,5 тыс. участников чемпионата.

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Акценты экономики

Главным событием сферы экономики Татарии на прошлой неделе стал старт строительства сборочного авиационного производства, который дали глава региона Рустам Минниханов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Строительство производства и аэродрома экспериментальной авиации началось на территории Иннополиса, под это выделен участок в 313 га. Здесь планируется сборка самолётов Т-500. Это первые в истории страны сертифицированные воздушные суда сельскохозяйственного назначения. Их разработала республиканская фирма «МВЕН», выпустившая уже десять самолётов.

«Ранее мы по разному подходили к решению этой задачи, пока не нашли нашего стратегического партнера — ГК «Ростех». Самолет Т-500 разработан в Татарстане. Он востребован в сфере сельского хозяйства, промышленности, мониторинга окружающей среды, может эксплуатироваться в Сибири и на Дальнем Востоке. Решение о создании в республике сборочного производства и аэродрома экспериментальной авиации станет серьёзным импульсом к дальнейшему развитию авиастроительной отрасли», — отметил Минниханов, добавив, что инвестиции в проект составят около 2,5 млрд рублей, реализовать его планируют в рамках государственно-частного партнёрства.

По словам Чемезова, производственная мощность новой площадки — от 60 до 100 самолётов в год, а в будущем планируется также разработать двухместный самолёт и беспилотник.

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Помимо старта нового производства, в Татарии подвели итоги работы нефтяной промышленности в первом квартале. По словам главы региона, рост составил 102,5% к прошлому году. За рассматриваемый период было добыто 139 млн тонн нефти, что на 3,4% больше, чем за тот же период 2018 года. Объём добычи нефти по республике составил 9 млн 18 тыс. тонн, в том числе малыми нефтекомпаниями — 1 млн 766 тыс. тонн — 19,6% от общего объёма добычи.

«Мировой рынок нефти в первом квартале был благоприятным для нефтяной промышленности, сохранилась положительная динамика мирового спроса на нефть. Нефть подорожала на 22,5% и в среднем составляла 61 доллар США за баррель, — отметил глава региона. — Рост в нефтяной промышленности составил 102,5%, и я считаю, что нефтяники работают достойно».

Рустам Минниханов также оценил последствия для России и республики в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

"Ситуация с грязной нефтью отразится, конечно, и на показателях нашего бюджета. Насколько это будет глубоко… Мы считаем, что при нормальном решении проблемы будут, но не столь значительные», — заявил он.

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Прощание с Арскими казармами

На прошлой неделе на территории Октябрьского городка снесли два последних дома, не признав их культурным наследием республики.

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Напомним, ранее жители Казани протестовали против сноса Октябрьского военного городка, который изначально носил название казармы Арского поля и формировался с 1903 года. В апреле 2019 года горожане обратились к главе государственного комитета по охране объектов культурного наследия РТ Ивану Гущину с просьбой «как можно скорее внести Арские казармы в реестр памятников и взять под охрану закона». На официальном сайте ведомства появилось сообщение, что три дореволюционных дома, стоящих на территории городка, не являются культурным наследием, но после обращения горожан попали в список объектов, которые обладают признаками культурного наследия. И, чтобы поставить точку в споре вокруг Арских казарм, были назначены работы по установлению историко-культурной ценности зданий, на которые отвели 90 суток. В адрес застройщика направили уведомление о приостановления работ в городке. К началу июня 2019 года ведомство должно было решить, вносить ли казармы в перечень культурного наследия или нет.

На прошлой неделе комитет сообщил, что здания ценности не представляются.

«По итогам комплексного изучения комитетом принято решение об отсутствии оснований для включения данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия», — цитирует пресс-службу ведомства газета «Коммерсантъ».

После этого, компания продолжила демонтаж зданий. В комментариях газете представитель компании-застройщика уточнил, что кирпичи от снесенных казарм как «исторические материалы» планируется использовать для воссоздания не подлежавших сносу зданий детского сада и военторга, которые были демонтированы в 2016 году: «Они будут воссоздаваться примерно в 150−200 метрах от предыдущей локации».

Казармы были снесены в день открытия в Казани всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2019», на котором обсуждали исторический город и перегрузку пространства.

Помощник главы Татарии Олеся Балтусова, курирующая вопросы сохранения культурного наследия, высказала мнение по ситуации на своей странице в соцсетях:

«На всех совещаниях с девелопером (читай — в битвах) мы проиграли. Экономика не билась, 35 домов городка, изношенных без ремонта за сто лет, не окупились бы после более чем миллиардного вложения в реставрацию с учётом стоимости земли. Сейчас снесли последние два дома. Именно они вызвали шквал негодования. Что же. В Казани осталось 563 объекта культурного наследия и 433 объекта ценной городской среды».

Дело автостраховщика НАСКО: продолжение

В деле лишившегося с 15 мая 2019 года лицензии по решению ЦБ РФ старейшего автостраховщика Татарии — АО «Национальная страховая компания Татарстан» — новые подробности, которые могут обернуться уголовным делом.

Напомним, за сутки до отзыва лицензий автостраховщик заявил, что у него меняется собственник, и новым владельцем компании со свыше 100 филиалов по России, станет известный бизнесмен из сферы страхования Александр Май. 14 мая появилось официальное сообщение регулятора о том, что из-за многочисленных нарушений и жалоб потребителей отзываются лицензии АО. Позднее потенциальный покупатель в комментариях СМИ сообщил, что сделка не была завершена. Указом Центробанка России в НАСКО была на полгода назначена временная администрация. На прошлой неделе регулятор сообщил, что администрация не смогла получить доступ к необходимой документации, после чего отправила заявление в правоохранительные органы.

«В рамках осуществления своих полномочий временной администрации не обеспечен доступ к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных АО «НАСКО», а также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов. По данному обстоятельству временной администрацией направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы», — отмечалось в сообщении регулятора и уточнялось, что из-за невозможности определить место нахождения всех бланков страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для их изъятия временная администрация признает их утраченными.

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В Российском союзе автостраховщиков, которому перешли обязательства НАСКО по ОСАГО, в связи с заявлением регулятора уточнили, что для всех тех, кто приобрёл полис ОСАГО в НАСКО до 14 мая 2019 года включительно, ответственность является застрахованной, а полисы ОСАГО — действующими.

«Расторгать их или заключать новые договоры ОСАГО в других компаниях не нужно. При этом следует учитывать, что вносить изменения в договоры ОСАГО, увеличивающие ответственность страховой компании, начиная с 15 мая 2019 года невозможно, — отметили в РСА. — В случае, если такой автовладелец стал виновником ДТП, выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА».

Пожар в «Адмирале»: зачитан приговор

По уголовному делу, возбуждённому по факту пожара в ТЦ «Адмирал» в Казани, где погибли 19 человек и пострадали свыше 60, которое расследовалось с 2015 года, Кировский районный суд зачитал приговор фигурантам.

Напомним, трагедия в торговом центре произошла 11 марта 2015 года, когда огонь со складов второго этажа перекинулся на всё здание. Из-за отсутствия обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях произошла деформация и обрушение стен объекта. В результате 19 человек погибли, 61 получил травмы, а свыше 600 — материальный ущерб. Само дело насчитывает 344 тома, свыше 700 потерпевших и около 900 свидетелей. В конце 2016 года расследование завершилось, фигурантами стали 12 человек, а дело в отношении миллиардера Алексея Семина, который на тот момент возглавлял совет директоров компании «АС Менеджмент», владевшей комплексом, прекратили. Судебные заседания начались в феврале 2017 года.

Судом было установлено, что «с 2013 года объект эксплуатировался с грубейшими нарушениями требований противопожарной безопасности», а «отдельные представители органов власти, вместо того, чтобы пресечь вопиющие нарушения, своими действиями только способствовали приближению трагедии».

В 2007 году структуры, которые возглавлял директор «Инвестиционной строительной компании» и «Управляющей компании «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, выкупили производственные помещения, которыми ранее владел завод «Серп и Молот». После ряда процедур зданию присвоили наименование торгового комплекса, но, по данным следствия, «здание не было предназначено для нахождения в нем большого скопления людей». Помещения в здании были сданы в аренду ООО «Заря», и уже арендаторы с нарушением закона расширили площади ТЦ до 20 тыс. кв.м. Массовые нарушения мер пожарной безопасности, на которые закрывали глаза некоторые сотрудники надзорных ведомств, привели в 2015 году к трагедии.

Максимальный срок получил директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, длительные сроки также получили заместители Гахраманова: Гюльгусейн Наджафов осужден на 9,5 лет, Николай Каекин — на семь лет колонии за то, что не организовали должным образом работу сотрудников службы безопасности объекта по эвакуации людей и не обеспечили технику безопасности. Помимо этого, Роберта Хайруллина приговорили к 9,5 годам лишения свободы, начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Жанну Алпарову — к семи годам, бывшего пристава-исполнителя Минзилю Сафину — к 4,5 годам, специалиста региональной инспекции Государственного строительного надзора Галию Исаеву и пятерых рабочих Наиля и Нияза Габдулхаевых, Фирдината Ульданова, Альберта Халикова и Фаниса Мухаметханова — от 4,5 до 6,5 годам.

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