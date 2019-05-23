Суд в Казани вынес приговор фигурантам дела о трагедии в ТК «Адмирал»

Казань, , 21:05 — REGNUM Кировский районный суд Казани завершил оглашение приговоров фигурантам дела о пожаре в торговом комплексе «Адмирал», жертвами которого стали 19 человек, более 60 — пострадавшими. В числе фигурантов дела — 12 человек, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

Так, максимальный срок получил директор компании — арендатора здания комплекса ООО «Заря» Гусейн Гахраманов. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и ст. 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Его заместители — Гюльгусейн Наджафов и Николай Каекин — получили 9,5 и 7 лет колонии. Суд установил, что они не обеспечили должным образом работу сотрудников службы безопасности торгового центра по эвакуации людей и технику безопасности.

Директор компании — собственника объекта — УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин получил 9,5 лет.

Также сроки получили приставы и сотрудники надзорных органов, которые могли в связи с выявленными нарушениями закрыть ТК еще до трагедии. По ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») семь лет колонии получила экс-начальник межрайонного отдела УФССП по Татарии Жанна Алпарова, пристав Минзиля Сафина получила 4,5 года лишения свободы, сотрудник Госстройнадзора Галий Исаев получил 5 лет. Рабочие, нарушившие правила безопасности при ведении ремонтных работ на крыше одного из незаконно установленных торговых павильонов, Фанис Мухаметханов, Нияз и Наиль Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов и их бригадир Альберт Хакликов получили от 4,5 до 6,5 лет лишения свободы.

Следствие установило, что в 2007 году коммерческие структуры, возглавляемые Хайруллиным, приобрели производственные помещения, ранее принадлежавшие заводу «Серп и Молот», после ряда процедур помещения получили статус торгового комплекса. При этом здание не было предназначено для пребывания в нем большого количества людей: отсутствовали необходимые инженерные коммуникации, в том числе системы пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей. Склад был оборудован на втором этаже, что также являлось грубейшим нарушением.

Позднее здание было сдано в аренду ООО «Заря». Должностные лица компании знали о его непригодности для использования в качестве ТК, но никаких мер не предприняли, а лишь усугубили ситуацию, расширив площади на 20 тыс. кв. метров.

«В результате с 2013 года объект эксплуатировался с грубейшими нарушениями требований противопожарной безопасности. При этом отдельные представители органов власти вместо того, чтобы пресечь вопиющие нарушения, своими действиями только способствовали приближению трагедии», — подчеркнули в СКР.

Цепочка нарушений привела к трагедии. 11 марта 2015 года после возгорания огонь моментально перекинулся на складские помещения, оборудованные на втором этаже, а затем и на все здание. Отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях привело к их деформации и обрушению стен комплекса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, расследование уголовного дела по пожару в ТЦ «Адмирал» было завершено в конце 2016 года, а судебный процесс в отношении 12 человек начался в феврале 2017 года. В отношении миллиардера Алексея Семина дело было прекращено, а обвинения сняты, так как следствие решило, что он не имел отношения к решению о переводе производственных помещений завода «Серп и Молот» в торговый комплекс с последующей его сдачей в аренду, хотя миллиардер на тот момент возглавлял совет директоров компании «АС Менеджмент», владевшей комплексом. На момент пожара Семин находился во Франции.

В результате пожара 19 человек погибли, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.

Объем уголовного дела составляет 344 тома, включая обвинительное заключение — 77 томов. В рамках расследования были допрошены более 700 потерпевших и около 900 свидетелей, проведено более 170 судебных экспертиз.

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