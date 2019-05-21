Голикова посетила площадки чемпионата «Молодые профессионалы» в Казани

Казань, , 23:09 — REGNUM Соревновательные площадки финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в «Казань Экспо» осмотрели вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, глава Татарии Рустам Минниханов и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Соревнования проходят по компетенциям шести блоков профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, а также транспорт и логистика.

Визитеры пообщались с экспертами и конкурсантами на площадках компетенций «Реверсивный инжиниринг», «Синтез и обработка минералов», «Технологии информационного моделирования BIM», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Роботизированная сварка», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

С участниками специальной программы профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста состоялась встреча на площадке Академии WorldSkills.

«Профессиональный рост — это всегда интересно. Хочется, чтобы нас, людей предпенсионного возраста, так не называли. Мы — люди с активной жизненной позицией. У нас есть опыт, азарт, мы многое можем», — сказала одна из участниц программы.

Голикова пожелала всем участникам программы больших успехов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финал национального чемпионата проходит с 20 по 23 мая. В нем принимают участие 1513 конкурсантов, из них — 152 иностранных представителя, 363 конкурсанта-юниора. Соревнования проходят по 91 компетенции, помимо этого, намечены 23 компетенции блока Future Skills. Юниоры соревнуются по 48 компетенциям. Возраст конкурсантов — от 16 до 22 лет, они являются студентами профессиональных образовательных учреждений.

В августе на площадке международного выставочного комплекса Kazan Expo столица Татарии встретит участников мирового чемпионата WorldSkills-2019.

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