В Татарии дали старт строительству нового авиационного производства

Казань, , 22:33 — REGNUM На территории ОЭЗ «Иннополис» стартовало строительство сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации. В торжественной церемонии запуска приняли участие глава Татарии Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Перед началом церемонии гости осмотрели выставку самолетов Т-500, которые будут производиться на новой площадке. Это первое в современной истории России сертифицированное воздушное судно сельскохозяйственного назначения. Разработчиком выступает республиканская фирма «МВЕН». В настоящее время выпущены 10 самолетов Т-500. Стратегическим партнером проекта является «Ростех».

Самолет востребован в сельского хозяйства, промышленности, мониторинга окружающей среды, может эксплуатироваться в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Минниханов. Новое производство даст серьезный импульс развитию авиастроительной отрасли.

«Инвестиции составят порядка 2,5 млрд рублей. Рассчитываем, что проект будет реализован в рамках ГЧП. Сегодня ведутся переговоры с различными инвесторами», — сообщил Чемезов и добавил, что новые самолеты будут востребованы как в России, так и за рубежом.

Завершение строительства комплекса намечено на 2022 год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2018 года стало известно. что компания «МВЕН» разрабатывает девятиместный региональный пассажирский самолет. Малогабаритный самолет «Мурена» был представлен на авиапромышленной выставке «АКТО-2018».

По словам генерального директора предприятия Виктора Ермоленко, на тот момент проходили сертификационные испытания, которые могут растянуться на два года.

Дальность полета малогабаритного самолета составит около 1,6 тыс. км, а использоваться судно может в качестве патрульной машины или частного транспорта.