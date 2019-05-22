Минниханов: инцидент с «Дружбой» негативно скажется на бюджете Татарии

Казань, , 20:31 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов оценил последствия для России и республики в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом он говорил на заседании совета директоров компании «Татнефть».

В целом, по мнению главы республики, ситуация на мировом рынке нефти складывается благоприятная — благодаря соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти сырье подорожало на 22,5%. Однако последние события, связанные с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба», могут иметь негативные последствия.

«Это и иски к «Транснефти», это и не до конца сегодня отработанная схема прокачки. Мы уже видим серьезные проблемы в части того, чтобы прокачивать нефть, но это и финансово-экономические показатели», — цитирует главу республики «Бизнес-online».

Минниханов выразил уверенность, что благодаря предпринимаемым действиям проблему удастся решить, но с определенными финансовыми потерями «в целом для нашей страны».

«Ситуация с грязной нефтью отразится, конечно, и на показателях нашего бюджета. Насколько это будет глубоко… Мы считаем, что при нормальном решении проблемы будут, но не столь значительные», — полагает Минниханов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле в нефтепроводе «Дружба» была обнаружена загрязненная хлорорганическими соединениями нефть. Выяснилось, что нефть эта попала в нефтепровод «Дружба» в районе терминала в Самаре, где частные компании таким образом пытались скрыть хищения нефтепродуктов. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал предположительную сумму ущерба, который придется возмещать России? — $100 млн.

Вице-премьер Дмитрий Козак отмечал, что «Транснефть» готова компенсировать прямые убытки сторон, оценивать сумму которых будет рабочая группа в составе восьми человек.