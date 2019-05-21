Теплоходы не могут зайти в турцентры Татарии из-за обмеления Волги

Казань, , 23:56 — REGNUM Туристические теплоходы не могут заходить в некоторые турцентры Татарии в связи с обмелением Волги. Об этом сообщили в Госкомитете республики по туризму.

«По состоянию на 21 мая, в Великом Болгаре были отменены заходы восьми теплоходов. До 24 мая в процессе снятия с рейсов находятся четыре теплохода», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» представителя ведомства.

Также отменены заходы теплоходов на острове-граде Свияжск, одно судно — в процессе снятия с рейса.

В городе Тетюши из 20 запланированных на май заходов отменены 15. Остальные находятся в процессе отмены рейсов.

Читайте также: Замглавы Росрыболовства: нерест-2019 на Волге будет катастрофическим

По данным Госкомитета, проблем в заходом судов в туристические центры, расположенные на Каме — Елабуга, Чистополь — никаких проблем нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уровень воды в Куйбышевском водохранилище, более половины которого раскинулось по территории Татарии, около 30% площади — в Ульяновской области, а также в Самарской области, Марий Эл и Чувашии, в начале мая снизился до критической отметки, составив три метра ниже необходимой нормы. Тревогу по вопросу уровня воды в водохранилище забили республиканские власти ещё в конце апреля, обратившись в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой принять оперативные меры. 7 мая на совещании в Москве было принято решение о наполнении водохранилища до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы). По разным данным, это должно произойти 9−15 июня.

Читайте также: В Ульяновской области обеспокоены низким уровнем воды в водохранилище

Обнажившиеся после обмеления берега Волги открыли на обозрение старую дорогу, вымощенную камнем. Эксперты отмечают, что мостовая была построена в XIX веке, соединяя старую пристань города Бакалду и центр Казани.

Обмеление Волги может обернуться худшей ситуацией с нерестом на реке в истории наблюдений, говорил заместитель главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Василий Соколов.