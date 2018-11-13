Выплат от АЛРОСА придётся ждать долго? «Разбирательства длятся годами»

Якутск, , 09:13 — REGNUM Общественники и просто активные жители Якутии обсудили необходимость добиться уплаты от АЛРОСА ущерба, нанесённого рекам республики аварией на Иреляхских дамбах 19 августа. Мероприятие, организованное общественной палатой и ОНФ, проходило эмоционально, присутствовавшие на нём люди пришли с плакатами «Не губите нас!» и «АЛРОСА дороже алмазы? А нам — здоровье детей!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представитель республиканского управления Росприроднадзора подтвердил, что речь идёт о сумме компенсации более 20 млрд рублей, при этом подчеркнув, что расчёты пока предварительны. Но если такой размер ущерба будет согласован, он станет самой крупной компенсацией за нанесённый вред экологии Якутии. После одобрения федерального руководства Росприроднадзора заявленного ущерба, АЛРОСА дадут 30 дней на то, чтобы оплатить его.

«Как показывает практика, разбирательства по таким судебным спорам могут длиться годами», — цитирует заместителя руководителя Росприроднадзора республики Сергея Сивцева Якутия.инфо.

По словам представителя ведомства, размер ущерба рассчитывался по специальной методике и с учётом того, во сколько раз были превышены фоновые значения содержания ионов металлов в реках республики.

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«В среднем по взвешенным веществам норма была превышена в 10,1 раз, по меди — 5,6 раз, по железу — 2,5 раз. Также в расчёт берутся длина и глубина загрязненного участка», — пояснил Сивцев.

По словам присутствовавшего на мероприятии экс-заместителя министра по развитию институтов гражданского общества Афанасия Егорова, встреча представителей общественности с сотрудниками АЛРОСА и природоохранных органов проходила напряжённо.

«Всё происходившее в течение четырёх часов точнее всех охарактеризовала одна из выступающих. А рубанула она резко, прямо и без экивоков: «Здесь происходит мини-суд!». Так оно и было. С самого начала представители АЛРОСА, как могли, пытались объяснить позицию компании. Рассказать о принятых и принимаемых мерах. О своём взгляде на произошедшее. Но их никто не слышал. Раз за разом к микрофону подходили люди, выдвигавшие свои версии. Обязательно с обвинительным уклоном. Оспаривалось буквально всё. От миллиметров выпавших осадков, до кубометров пролившейся воды. При этом каждый второй требовал признать вину, а каждый первый — оплатить ущерб», — рассказал Афанасий Егоров.

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Он также констатировал, что затраты АЛРОСА на водоочистные сооружения в течение десяти лет не были результативны. По слова заместителя директора компании Алексея Дьячковского, с 2008 по 2018 год, АЛРОСА построила водоочистных и канализационно-очистных сооружений в Мирнинском, Ленском, Нюрбинском и Жиганском улусах на 7,3 млрд. рублей.

«Правда, работают они или нет — это другой вопрос…», — заявил Дьячковский.

«Не спорю, вопрос другой. Но очень важный», — подчеркнул Егоров.

Ещё 55 млн рублей, потраченных на водоочистные установки в Нюрбинском районе республики также не принесли результата. По словам представителя АЛРОСА, деньги муниципалитет получил в 2013 году, но 7 водоочистных установок, на которые они были выделены, так и не появились.

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«Порадовала неоднократно озвученная готовность компании софинансировать программу по установке водоочистных сооружений в Вилюйской группе улусов. Однако всё удовлетворение мгновенно смыл представитель МинЖКХ. Он честно заявил, что никакую программу не готовит, а просто собирает данные от муниципалитетов. Чтобы потом тупо передать их в АЛРОСА», — также отметил Афанасий Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заверил, что руководство Якутии намерено добиться от АЛРОСА выплаты компенсацию за нанесённый рекам Якутии ущерб, и собирается направить полученные от алмазодобывающей компании деньги на обеспечение населения республики чистой питьевой водой. Деньги с алмазодобытчика намерены взыскивать через суд.

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«Неважно, маленькая компания или крупная корпорация, все должны отвечать за несоблюдение экологических норм безопасности, данный вопрос нами активно ставится перед контрольно-надзорными органами, — заверил Айсен Николаев. — Мы, конечно, понимаем, что компания АЛРОСА — самый крупный налогоплательщик в бюджет республики, но факт загрязнения зафиксирован, и с этим ничего не поделаешь, поэтому ущерб должен быть возмещён».

Напомним, компенсация вреда, нанесённого АЛРОСА рекам Якутии из-за аварии на дамбах Иреляхского месторождения алмазов, предварительно оценена в 27,4 млрд рублей. За загрязнение реки Ирелях АЛРОСА установлена компенсационная выплата в размере 11,2 млн рублей, Малой Ботуобии — 4,7 млрд, Вилюю — 22,7 млрд рублей. Перед тем, как ущерб предъявят алмазодобывающей компании, он пройдёт согласование в федеральном управлении Росприроднадзора.

Произошедшее 19 августа ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА, загрязнившее воду в этих реках, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. Спустя почти два месяца, 12 ноября, жители села Сунтар пожаловались, что вода в реке Вилюй снова загрязнена. Министерством экологии республики проводится проверка.

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