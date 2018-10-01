Следком ищет тех, кто допустил размыв дамб АЛРОСА: возбуждено дело

Якутск, , 10:34 — REGNUM Загрязнение АЛРОСой водоёмов Якутии стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления следственного комитета РФ по республике, допустившие размыв дамбы Иреляхского месторождения компании лица ответят за загрязнение реки, являющейся источником питьевого водоснабжения.

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Дело возбуждено по статье 250 УК РФ, в соответствии с которой загрязнение водоёма сопровождается нанесением вреда рыбным запасам. Следствие установило, что размыв одной из дамб АЛРОСА привёл к поступлению грязной воды в реку Ирелях, которая несёт свои воды сначала в Малую Боутобию, а затем в Вилюй и Лену. Предельно допустимые концентрации взвешенных веществ, железа и меди в трёх реках в результате размыва дамбы были превышены. Допущение этого ЧП расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения АЛРОСА попала в реки Якутии 17 августа, но до сих пор алмазодобывающая компания не компенсировала причинённый окружающей среде ущерб. Пока не называется даже его сумма. Между тем авария повлияла на жизнь населения четырёх районов Якутии: люди из сёл и городов, расположенных вдоль Вилюя, в течение месяца не могли пить воду из реки. В большинство пострадавших из-за ЧП населённых пунктов АЛРОСА осуществляла подвоз воды, но есть сёла, где этого не было сделано оперативно и в достаточном количестве. Люди возмущены и требуют от властей лучше контролировать деятельность алмазодобывающей компании.

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