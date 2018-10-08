Прокуратура подтвердила: АЛРОСа загрязнила реки Якутии

Якутск, , 07:24 — REGNUM ЧП в Якутии на реках Ирелях, Малая Бойутобия и Вилюй, когда вода в них на месяц стала непригодной для питья из-за размыва дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСы, можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСы как следует следили бы контролирующие органы. К такому выводы пришла прокуратура республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Целью проверки была оценка полноты мер по предупреждению загрязнения рек в Мирнинском районе Якутии. Прокуратура сочла ошибкой то, что во время повышения уровня воды на дамбах, свидетельствовавшего о развитии негативных процессов, «надлежащий информационный обмен, в том числе в целях своевременного осуществления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, не был налажен».

По данным прокуратуры, не следили должным образом за состоянием Иреляхских дамб — потенциально опасного для окружающей среды объекта — министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, Ленское бассейновое водное управление, ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В адрес руководителей этих ведомств были направлены представления.

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Внеплановая проверка АК «АЛРОСА» выявила факты нарушения требований по обеспечению безопасности на дамбах, размыв которых на месяц оставил без питьевой воды жителей четырёх районов республики. в отношении алмазодобывающей компании возбуждено дело об административном правонарушении, АЛРОСА оштрафована.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. Ранее факт загрязнения АЛРОСой водоёмов Якутии стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП.

Дело возбуждено по статье 250 УК РФ, в соответствии с которой загрязнение водоёма сопровождается нанесением вреда рыбным запасам. Следствие установило, что размыв одной из дамб АЛРОСА привёл к поступлению грязной воды в реку Ирелях, которая несёт свои воды сначала в Малую Боутобию, а затем в Вилюй и Лену. Предельно допустимые концентрации взвешенных веществ, железа и меди в трёх реках в результате размыва дамбы были превышены.

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