Экологи проверят информацию о новом загрязнении реки Вилюй в Якутии

с. Сунтар, Якутия, , 12:54 — REGNUM Вода в реке Вилюй, которая расположена в селе Сунтар и снабжает питьевой водой жителей западных районов Якутии, снова загрязнена. Информация об этом сегодня, 12 ноября, появилась в сети интернет. Выяснением ситуации уже занялось региональное министерство экологии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В целях проверки данной информации госинспекторы Сунтарской инспекции государственного экологического надзора провели осмотр водного объекта», — уточнили в министерстве.

Отобранные пробы льда и воды направлены на экологическую экспертизу в город Якутск. Кроме того, обследования экологи проведут и на реках Ирелях и Малая Ботуобуя.

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Как сообщало ИА REGNUM, после размыва дамб алмазодобывающей компании АЛРОСА на Иреляхском месторождении, которое произошло в августе 2018 года, жители четырёх районов Якутии на месяц остались без питьевой воды. После ЧП допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. По предварительным данным, ущерб оценён в 27,4 млрд рублей.

По данным министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамина Афанасьева , за загрязнение реки Ирелях АЛРОСА установлена компенсационная выплата в размере 11,2 млн рублей, Малой Ботуобии — 4,7 млрд, Вилюя — 22,7 млрд рублей.

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