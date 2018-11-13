Ущерб за загрязнение рек Якутии с АЛРОСА намерены взыскать через суд

Якутск, , 07:49 — REGNUM Руководство Якутии намерено добиться, чтобы АЛРОСА выплатила компенсацию за нанесённый рекам Якутии ущерб, и собирается направить полученные от алмазодобывающей компании деньги на обеспечение населения республики чистой питьевой водой. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в эфире телеканала НВК «Саха», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Неважно, маленькая компания или крупная корпорация, все должны отвечать за несоблюдение экологических норм безопасности, данный вопрос нами активно ставится перед контрольно-надзорными органами, — заверил глава республики. — Мы, конечно, понимаем, что компания АЛРОСА — самый крупный налогоплательщик в бюджет республики, но факт загрязнения зафиксирован, и с этим ничего не поделаешь, поэтому ущерб должен быть возмещён».

По словам Айсена Николаева, сумма ущерба после ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА подсчитывалась не только республиканскими, но и федеральными контролирующими соблюдение природоохранного законодательства структурами.

«Сумма ущерба будет взыскана с компании через суд и будет направлена районам, которые пострадали от загрязнения водных объектов, в первую очередь на решение вопроса по обеспечению населения чистой питьевой водой», — отметил глава Якутии.

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Айсен Николаев также пришёл к выводу, что сейчас компании-недропользователи начали приходить к пониманию того, что бережное отношение к природе и окружающей среде находится в приоритете у руководства республики, и своё отношение тоже меняют. Глава региона уверен в том, что все должны прийти к пониманию: нельзя бесконечно и бездумно брать у природы, истощая землю, загрязняя воду и воздух, как это делалось в последние несколько лет.

«Возможно поэтому хрупкая природа севера через обильные дожди, наводнения дает нам понять, что больше так делать нельзя. Я глубоко убежден, что, развивая экономику, планируя любой проект, нам необходимо заботиться о родной земле, создавать здоровую среду для каждого человека, для его благополучия. Именно поэтому после вступления в должность главы Якутии первым я подписал Указ об экологическом благополучии республики», — сказал Айсен Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, компенсация вреда, нанесённого АЛРОСА рекам Якутии из-за аварии на дамбах Иреляхского месторождения алмазов, предварительно оценена в 27,4 млрд рублей. За загрязнение реки Ирелях АЛРОСА установлена компенсационная выплата в размере 11,2 млн рублей, Малой Ботуобии — 4,7 млрд, Вилюю — 22,7 млрд рублей. Перед тем, как ущерб предъявят алмазодобывающей компании, он пройдёт согласование в федеральном управлении Росприроднадзора.

Напомним, произошедшее 19 августа ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА, загрязнившее воду в этих реках, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. Спустя почти два месяца, 12 ноября, жители села Сунтар пожаловались, что вода в реке Вилюй снова загрязнена. Министерством экологии республики проводится проверка.