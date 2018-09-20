Главу Якутии просят создать совет по контролю за деятельностью АК АЛРОСА

Якутск, , 10:47 — REGNUM Активисты, общественники и экологи просят создать в регионе спецструктуры, которые занимались бы контролем деятельности недропользователей с точки зрения их влияния на состояние окружающей среды. Поводом для такой просьбы стало поведение компании АЛРОСА, ЧП на Иреляхском месторождении которое испортило воду в реке Вилюй. Подвоза питьевой воды в достаточном количестве ни компания, ни местные власти не организовали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Открытое письмо главе Якутии Айсену Николаеву с просьбой разрешить ситуацию с обеспечением питьевой водой сёл Вилюйчан, Нахара, Крестях Сунтарского района Якутии, а также села Сюльдюкар в Мирнинском районе было составлено по итогам заседания общественной палаты республики. На мероприятии обсуждалась ситуация, сложившаяся на реке Вилюй после размыва дамб Иреляхского месторождения АЛРОСА.

«Компания АЛРОСА не спешит брать ответственность за происшедшее и не собирается в ближайшие дни решить проблему обеспечения водой пострадавших от её деятельности населённых пунктов», — говорится в адресованном главе Якутии открытом обращении.

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Авторы письма просят Айсена Николаева вмешаться в сложившуюся ситуацию и обеспечить населённые пункты питьевой водой в достаточном объёме, добиться исследований на пригодность для питья воды в альтернативных питьевых источниках, вернуть принцип «двух ключей» во взаимоотношениях республики с недропользователями. Кроме того, общественники считают необходимым создать республиканский совет по контролю за деятельностью АК АЛРОСА, который бы контролировал природоохранную деятельность компании и проводил осмотр опасных экологических мест и процессов. По мнению авторов письма, также необходим профильный экологический комитет в Госсобрании республики и независимый фонд содействия непрерывному экологическому мониторингу деятельности недропользователей региона.

Обращение подписано членом общественной палаты республики Николаем Барамыгиным, активистом общественного движения «Народная воля» Эрэлом Васильевым, руководителем региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Александром Жураковским, журналистом Владиславом Коротовым, представителем общественной организации «Сомоо кус» Сулустааны Мыраан, инженером-строителем Эдуардом Романовым, руководителем республиканского общественного движения «Сир» Иваном Степановым, профессором СВФУ Михаилом Черосовым и экс-депутатом Госсобрания региона Иваном Шамаевым.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители села Сюльдюкар жалуются во все инстанции на то, что АЛРОСА не обеспечивает их питьевой водой. Первый подвоз состоялся только 16 сентября, почти спустя месяц после аварии на иреляхских дамбах, и то объёмы доставленной питьевой воды были недостаточны. Альтернативный источник воды в селе — река Куукуйдаах — слишком мелководна и в ней превышено содержание железа и аммония.

Напомним, 7 августа в реку Ирелях попала загрязнённая вода из дражных котлованов месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА. Оттуда вода с огромной концентрацией взвесей и ионов металлов потекла в Малую Боутобию, а затем в Вилюй. Допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. Жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики попросили воздержаться от её использования до особого распоряжения, рекомендовав пользоваться альтернативными источниками или привозной водой.

Эксперты министерства экологии республики высказывали мнение, что полностью вода в реке Вилюй очистится предположительно до 7 сентября, но этого не случилось. По данным мониторинга республиканского управления Роспотребнадзора за 14 сентября фоновые показатели по наличию взвесей в воде оставались превышенными в селе Верхневилюйск (в 4 раза) и городе Вилюйск (в 3 раза).

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