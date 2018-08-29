Представители родовой общины Якутии просят защиты у правоохранителей

Якутск, , 10:42 — REGNUM Представители коренных малочисленных народов Севера в Якутии жалуются на беспредел, который допускают по отношению к ним представители органов власти и инспекторы особо охраняемой природной территории. Члены родовой общины эвенов «Болгит» уверяют, что к ним были применены незаконные действия, повода для которых они не давали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сахалинская Оха выйдет на митинг за право рыбачить на своей земле

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии и представители родовой общины по-разному описывают одну и ту же ситуацию, случившуюся 19 августа на реке Кэлэ с жителями Оспехского наслега Усть-Алданского района Якутии. В ведомстве задержанных тогда представителей КМНС назвали нарушителями природоохранного законодательства и сообщили, что эвены, оказывая сопротивление действиям инспекторов, нанесли ущерб госимуществу (повредили лодку). Представителей общины работники госструктуры якобы остановили для проверки документов, и в минэкологии их действия называют обоснованными. Но у представителей КМНС об этой ситуации совсем другое мнение.

Как рассказал Иа SakhaLife руководитель родовой общины эвенов «Болгит» Пётр Соловьёв, наоборот, была повреждена лодка, принадлежавшая представителям КМНС. К тому же, лодка инспекторов не имела опознавательных знаков, сидевшие в ней мужчины не представились, а просто начали таранить лодку представителей коренных малочисленных народов Севера. Когда возникла угроза затопления плавсредства, эвены начали защищаться, а инспектора — стрелять и протыкать их лодку пикой, рассказал глава общины. По его информации, затем представителей КМНС задержали, отобрали телефон и промысловые лицензии на вылов рыбы, одного из эвенов оставили лежать связанным на берегу на восемь часов.

Читайте также: Коренные жители Камчатки: «Нас превратили в изгоев на земле предков»

О ситуации и давлении на родовую общину «Болгит» её глава рассказал в письменном обращении, адресованном следственному комитету РФ, природоохранной прокуратуре и прокуратуре, а также минэкологии республики. В открытом письме он сообщает, что давление на общину началось ещё весной и несколько раз инициировалось со стороны главы Кировского наслега Максима Алексеева, сторону которого, как не странно, принял и республиканский уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Константин Роббек.

В деятельность общины, по словам её председателя, грубо вмешивались. Причиной этого, подозревает Пётр Соловьёв, мог быть интерес к долгосрочным лицензиям на охоту на дикого северного оленя, лося, снежного барана, кабарги, волка, горностая, белки, росомахи, лисицы, бурого медведя, соболя, зайца-беляка, боровой дичи.

Читайте также: Представители КМНС Колымы жалуются на нелогичные правила вылова рыбы

Глава общины эвенов просит разъяснить, имели ли права инспекторы на действия, которые были ими осуществлены в отношении представителей КМНС. Могли ли сотрудники ООПТ применять к ним табельное оружие? Законно ли было оставлять члена родовой общины в наручниках на восемь часов? Имел ли право глава Кировского наслега преследовать лодку представителей КМНС и принимать участие в их задержании?

Читайте также: «Представителей коренных народов вытесняют с их земли: защиты нет»

«Какое право имели инспекторы и частное лицо отобрать документы общины «Болгит» и, по нашим данным, уничтожить их? Почему лодки инспекторов не имеют опознавательных знаков? Не является ли такая «удобная» родственная смычка инструментом для захвата управления над РОКМНСЭ «Болгит» со всеми его охотничьими угодьями в 1,2 млн гектаров и лицензиями на дичь?», — также задают вопрос правоохранителям представители КМНС.

Пётр Соловьёв просит дать инциденту правовую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, представители коренных малочисленных народов Севера на Камчатке также жалуются на то, что инспекторы береговой охраны крушат их лодки, отбирают сети и запрещают рыбачить.

На ущемление их в правах на вылов рыбы врио главы Магаданской области также пожаловались представители родовых общин Колымы.

Читайте также: «Смотри, губернатор! За эту рыбу нас давят катерами» — рыбаки Камчатки