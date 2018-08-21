«Представителей коренных народов вытесняют с их земли: защиты нет»

Якутск, , 07:11 — REGNUM Юридический статус представителей коренных малочисленных народов неустойчив, и это становится причиной нарушения их прав. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров, проанализировав последние события, связанные с представителями КМНС.

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Акты нарушения их прав и прогноз последствий, к которым они могут привести, организация собрала в аналитическом обзоре «Коренные народы, миграция и границы», созданного для включения в исследование экспертного механизма ООН. Там приведены конкретные примеры негативных последствий, связанные с неустойчивым юридическим статусом коренных народов и иногда приводящие к совершению преступлений против их представителей, пояснил Степан Петров.

В частности, он вспоминает недавнюю историю на Камчатке, когда представители береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ крушили лодки представителей коренных народов, отбирали сети, запрещали рыбачить. О несправедливом распределении квот на рыбу жители региона пожаловались губернатору, сообщив ему, что для того, чтобы добраться до выделенных представителям КМНС участков рыбной ловли, необходимо преодолевать сотни километров.

Ещё один свежий случай с нарушением прав КМНС, который приводит «Якутия — Наше мнение» — массовое избиение силовиками рыбаков из нанайского села Бельго на правой стороне Амура в 400 км от Хабаровска, жители которого пожаловались на беспредел со стороны правоохранительных органов. Людей оскорбляли, избивали, им угрожали. При этом в МВД такое поведение силовиков назвали некорректным поведением, отказавшись признать в нём наличие состава преступления.

«Подобные дела зачастую «спускаются на тормозах». Их рассмотрение просто умышленно затягивается следственными и судебными органами. Вместо адекватной работы во время доследственной проверки и предварительного следствия правоохранительные органы, зачастую, выносят отказные материалы без должного рассмотрения дела. Поэтому общественности и СМИ необходимо взять на контроль объективность расследования событий в Бельго и на Камчатке. Иначе дело может остаться без должного рассмотрения, а виновные — избежать ответственности. Более того, это может вызвать «волну криминального террора» правоохранительных органов в отношении представителей коренных народов в других регионах», — опасается Степан Петров.

Он также считает, что навредить представителям КМНС может закон о дальневосточном гектаре: в Хабаровском крае под его эгидой уже изъяли у них порядка 50% территорий традиционного пользования. По мнению общественника, ущемлены таким образом были права нанайцев, ульчей, удэгейцев, нивхов, орочей, негидальцев, эвенков и эвенов.

«Даже наличие законов о территории традиционного природопользования и особо охраняемых природных территорий не защищают земли коренных народов от посягательств, которые могут привести к вынужденной миграции. Неустойчивый юридический статус коренных народов является основой большинства нарушений прав коренных народов, в том числе возникновения экологического фактора риска», — констатировал также Степан Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Петров высказывал мнение, что представители коренных народов России становятся чужими на своей земле: их права нарушаются, и эту ситуацию необходимо менять.

Он констатировал, что решить проблемы представителей КМНС не получается внутренними правовыми средствами и призвал использовать международные правовые инструменты. В связи с этим Степан Петров в июле 2018 года на 11-й сессии экспертного механизма по правам коренных народов выступил с предложением о присоединении России к Декларации ООН о правах коренных народов. Вместе с тем общественник опасается, что это будет сделано вряд ли.