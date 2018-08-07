Коренные жители Камчатки: «Нас превратили в изгоев на земле предков»

Петропавловск-Камчатский, , 11:48 — REGNUM Среди коренных малочисленных народов Камчатки зреет протест. Береговая охрана Пограничной службы ФСБ РФ крушит их лодки, отбирает сети, запрещает рыбачить. Люди голодают и бедствуют без работы и помощи со стороны властей. Губернатор Владимир Илюхин выделил аборигенам участок для рыбалки, до которого нужно идти сотни километров, переправляясь через опасные реки.

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Собрание представителей коренных малочисленных народов Камчатки в Усть-Большерецком районе было очень бурным. Люди кричали, многие плакали, возмущались. Собрание было посвящено традиционным промыслам КМНС — промыслам, которыми испокон веков занимались их предки. На Камчатку пришло много рыбы в этом году. Так много, что сам министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын руками развел: «Столько рыбы нам не взять, не освоить таких объёмов». Лосось сегодня на Камчатке буквально выплёскивается из рек, он тоннами, рассыпанный, лежит на проселочных дорогах.

«Будем с рыбой. Дети будут сыты», — радовались коренные народы.

Но, как сегодня утверждают представители исконного населения Камчатки, богатства полуострова не для них и не для их детей. Рыбалка для КМНС — под запретом. А представители федеральных служб крушат их лодки, отбирают сети, а бедноту из числа КМНС отдают под суд.

«Мы, коренные народы Камчатки, на земле наших предков ведём традиционный образ жизни. Мы живем в суровых климатических условиях. Но если бы дело только в условиях! Представители Пограничной службы борются с нами, как с врагами народа! Вместо защиты и поддержки от федеральных властей мы получаем бесконечные унижения и попрание наших прав! А сейчас мы всерьёз стали бояться за наши жизни, за жизни наших близких!» — говорили выступающие.

Больше всего на собрании говорили об инциденте, имевшем место 20 июля 2018 года, когда катера береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ разгромили лодки представителей КМНС Камчатки прямо в открытом море. Люди чудом остались живы.

«Мне 21 год, отца у меня нет, живу с мамой. Приехал я из северного села, работы нет никакой. За 50 км. От села есть маленький рыбозавод, но туда не попадешь, все места заняты. Поэтому я здесь уже второй сезон. В тот день, 20 июля, я тоже рыбачил, до тех пор, пока не появились катера Береговой охраны. Когда я увидел, что военный катер на полном ходу врезался в одну из наших лодок, а лодка получила пробоину, я очень испугался. Я снял сетку и хотел спокойно уйти на берег — чтобы сохранит свою сеть, это моё единственное богатство, сеть кормит меня и маму. Но за мной погнался военный катер. Потом к нему подключился второй катер. Нас «зажали» и схватили мою сеть. Я не могу передать, как испугался. Один из катеров разогнался и на полном ходу врезался в нашу лодку. Потом её долго не могли вытащить из-под военного катера, пришлось буксиром вырывать другим катером. Главное, что мы остались живы. В итоге военные отобрали мою сеть, отобрали лодку и мотор, который мне одолжили временно порыбачить. Теперь меня будут судить. За что?! Лодку и мотор могут не вернуть. Тогда я вообще не знаю, что мне делать. Все это происходило недалеко от рыбаков-любителей, не КМНС, на их глазах, они спокойно сидели в своих лодках и ловили сетками рыбу. Они с удивлением наблюдали за нашим морским боем. Почему так?! Почему?! Там, у нас на севере Камчатки, пусть и работы нет, но и такого отношения к нам, аборигенам, нет! Когда тебя просто так хотят покалечить и лишить жизни. Я такого никогда не видел и не слышал!» — рассказал представитель КМНС Камчатки Геннадий Туликов.

Рыбаки, не из числа аборигенов, наблюдавшие на «морским боем» Береговой охраны и КМНС, успели снять происходящее на видео. Ролик потом люди передали КМНС. Сейчас он размещен в сети интернет под названием «Работа федеральных органов против малочисленных народов Севера».

Выступали на собрании и другие коренные жители Камчатки.

«Мы с родственником ловили рыбу. Подошли военные катера, Пограничники посчитали нас чуть ли не преступниками, отобрали сеть, которая кормит нас и наши семьи. Один из военных достал нож, стал прямо с катера резать сеть. Военный катер сманеврировал, нас отбросило на другую лодку, в результате наша лодка получила пробоину. У нас лодка, в отличие от пограничного катера, резиновая! Она начала сдуваться. Мы еле-еле дошли до берега. Нам повезло, что погода была хорошая, не штормило. Если бы нашу поврежденную лодку захлестнуло водой, нам пришлось бы плыть до берега при температуре воды +5. Никто из нас при такой температуре в ледяной воде не выжил бы. Нам повезло, и мы остались живы. Почему нас притесняют?! За что нас хотят принести в жертву? Что мы сделали преступного? Ради каких и чьих интересов нас всех хотят убить?!» — полное отчаяния выступление на собрании еще одного представителя КМНС Камчатки Ивана Инылова.

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«В этом году астрономические подходы лосося в наш район. 1,5 миллиарда особей надвигается на Камчатку, как минимум, по подсчетам науки. Нас, аборигенов, подавших заявки на нашу, Камчатско-Курильскую подзону, а это порядка 400 км Охотского моря, всего 216 человек. Из них рыбачат реально 120−140 человек. Какой урон могут нанести менее полусотни аборигенов на такое громадное расстояние?! В чем необходимость такой жестокой расправы? Какие причины? За что власть с нами так?!» — сказал в своём выступлении представитель КМНС Валерий Мишин.

«Это моя земля и земля моих предков. Я отсюда никуда не уйду, как бы ни выгоняли. Почему власть в отношении нас совершает такие жестокие действия, которые можно расценить только как желание нас запугать, уничтожить, убить? Думаю, мы должны до последнего защищать себя, своих детей и внуков, своё право на жизнь на своей земле! Мы официально предупреждаем власть: если прольется наша кровь, то отвечать виновным придётся по всей строгости закона!» — сказал в своем выступлении представитель КМНС Игорь Ларин.

В повестке собрания значилось: «Репрессивные действия государственных органов по отношению к КМНС Камчатки».

А люди выступали и выступали.

«Моему деду-аборигену дали в 1957 году 10 лет лагерей за то, что он спросил: «Почему у американцев цепи для собак никелированные, а у нас нет?» На десятом году пребывания в лагере он заболел туберкулезом и умер, так и не вернувшись на родную Камчатку. Моего прадеда из Усть-Большерецкого района, который тоже испокон веков, как и его предки, вёл традиционный образ жизни, расстреляли в 1938 году в селе Соболево. Все отобрали — жилище, нарты, 10 ездовых собак… Все было сфабриковано тогда силами МорПогранОтряда. И архивные документы имеются. А что же сегодня? Опять репрессии? По чьей вине? У нас сегодня много эмоций. Я всё-таки уверен, что случаи превышения должностных полномочий сотрудниками Береговой охраны будут проанализированы внутренним расследованием Пограничной службы. Но нам нужно понять — почему такое происходит в принципе?

У нас на Камчатке есть Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. И возглавляет эту комиссию высшее должностное лицо нашего региона — губернатор Владимир Илюхин. Именно он утверждает протоколы Комиссии. И Береговая охрана, и прочие службы исполняют его предписание. Разумеется, они не имеют права действовать так, как сегодня рассказали наши земляки, и, я уверен, с ними разберутся, но в запретах на рыбалку виноваты не они», — поделился своим мнением Константин Гордеев.

Люди говорили еще о многом. Но в одном все были едины:

Мы не уйдем со своей исторической земли.

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Аборигены Камчатки не понимают очень многого. Например, почему им запрещают рыбачить, если по закону физические лица из числа КМНС осуществляют рыбалку без предоставления РПУ (рыбопромыслового участка) и без получения разрешения? В приказе Минсельхоза №170 есть понятие места постановки орудий лова, где есть начало участка постановки и есть конец.

Возглавляемая губернатором Илюхиным Комиссия по анадромным видам рыб выделила для КМНС участок, расположенный … в 130 километрах от села Усть-Большерецк! Но и это не всё: чтобы добраться до участка, где, решением Илюхина, можно рыбачить, аборигенам нужно переправиться через пять рек.

«Рыбаки-любители спокойно рыбачат на удобных участках, никто их не трогает, им предоставляют спортивный рыбопромысловый участок. А мы, коренные жители этих мест, должны, как изгои, добираться сотни километров до разрешенного места рыбалки! Мы должны переправляться через сложные многоводные реки для того, чтобы, как в гетто, порыбачить на участке длиной в 100 метров!» — возмущались люди на собрании.

Как это всё «смонтировать» с гарантированным государством приоритетным доступом КМНС к водным биоресурсам и к осуществлению традиционных видов промысла, ведомо, наверное, только губернатору Илюхину, подписавшему вот такое постановление.

Депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия») назвал Усть-Большерецкий район Камчатки «золотым и брильянтовым». Напомним, парламентарий отметил, что именно этот район — самый богатый на рыбу и прочие морские деликатесы. Но богатеют в этом «золотом» районе, по словам депутата, только «рыбные воротилы и олигархи». А камчатской голытьбе, которая только в путину и может еды себе наловить, ничего не достается, выход к морю и рекам ей закрыт.

Слова парламентария подтверждаются и выступлениями камчатских аборигенов на собрании.

«Для представителей КМНС в других районах — Алеутском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском, Тигильском — та же самая Комиссия, возглавляемая все тем же губернатором Илюхиным, никаких мест постановки орудий лова не устанавливает. А для аборигенов Усть-Большерецкого района — устанавливает! Почему так?!» — спрашивали люди на собрании.

Вопросов на собрании было задано ещё очень много. Например, почему губернатор Илюхин игнорирует Распоряжение правительства РФ от 4 февраля 2009 года №132-р «Об утверждении концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2020 года», подписанное президентом России Владимиром Путиным? А ведь в этом документе подробно говорится о всемерной поддержке всеми ветвями власти КМНС.

«На видео видно, какая нам тут поддержка! И пусть это увидит вся страна и весь мир!» — говорили люди.

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На своем собрании коренные жители Камчатки решили обратиться в органы власти Камчатского края, а также к уполномоченному по правам человека в Камчатском крае Валентине Броневич и потребовать защиты и соблюдения их законных прав.

Дальневосточная редакция ИА REGNUM просит считать этот материал официальным запросом в прокуратуру Камчатского края и губернатору региона Владимиру Илюхину.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Камчатке обостряется с каждым днём. Люди недовольны работой губернатора Владимира Илюхина и его правительства. На Камчатке с весны 2018 года не утихают митинги и прочие акции протеста. На одном из митингов жители Камчатки собрали Владимиру Илюхину «пенсионное ведро», в которое набросали мелочи, конфет, пару сигарет. Ведро отнесли к зданию правительства, а Илюхину предложили уйти на пенсию.

На фоне возмущения народа по поводу пенсионной реформы, обнищания жителей Камчатки региональный парламент принял закон, согласно которому депутаты, а также высшие должностные лица правительства региона, получают право на пенсию в размере, превышающем 100 тыс. рублей.

При этом в отдаленных камчатских селах люди вынуждены хранить умерших родственников в сараях потому, что нет патологоанатома, а без него предавать усопших земле нельзя.

Лососевая путина — 2018 оказалось невероятно щедрой для Камчатки. Объёмы разрешенного вылова решением краевых властей увеличены до 365 тыс. тонн при первоначальных 290 тыс. тонн. И это не предел.

Но для коренных жителей полуострова лосось недоступен.

Знаменитый хит группы «Звери» «Районы, кварталы, жилые массивы» на Камчатке перепели по-своему:

«Горбуша, чавыча, иные лососи — всё, что поймал, вспомнишь на допросе».

Для коренных жителей Камчатки цена «золотой рыбки» слишком высока и измеряется не деньгами — это цена жизни или свободы.