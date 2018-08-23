Представители КМНС Колымы жалуются на нелогичные правила вылова рыбы

Магадан, Магаданская область, , 09:59 — REGNUM Жители Магаданской области, которые являются представителями коренных малочисленных народов Севера, считают, что федеральный закон ущемляет их в правах на вылов рыбы. Люди пожаловались врио главы региона Сергею Носову, а он — руководителю федерального агентства по делам национальностей России Игорю Баринову.

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«Мы должны сделать так, чтобы никто не был ущемлен в своих правах, — сказал ему Сергей Носов. — Чтобы заниматься рыбалкой было комфортно для всех, и для коренных народов Севера, и для других жителей Магаданской области».

При этом врио главы Колымы привёл пример несправедливого отношения к представителем КМНС — только в их присутствии их родственники могут пользоваться правом на рыбную ловлю, если семья смешанная. По мнению колымчан, это крайне несправедливое правило.

«Рыбалка — это не только вопрос экономический, он ещё и культурный. Это традиции. В рамках поддержки традиционных видов лова, обеспечения комфортных условий жизни людей нужно принимать важные и справедливые законодательные решения. Мы должны сформировать нормативную базу для всех контролирующих структур», — призвал врио главы региона Игорь Баринов.

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Глава федерального агентства по делам национальностей России обещал рассмотреть правила предоставления квот на вылов рыбы, но только после того, как представители КМНС направят ему письменное обращение.

При этом Игорь Баринов обещал увеличить Колыме сумму субсидий на поддержку КМНС.

«В Магаданской области сегодня проживают около 5,6 тысячи представителей коренных народностей, и они вправе рассчитывать на большую федеральную поддержку. Мы пересмотрим финансирование, будем направлять большие средства в те регионы, которые могут сами решать большинство проблем. Сумма должна увеличиться в разы. Сейчас же Магаданская область получает около 3,2 млн рублей», — пояснил Баринов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2018 года в Усть-Большерецком районе Камчатки катера Береговой охраны атаковали надувные лодки представителей общины коренных малочисленных народов Севера, сотрудники надзорного органа сняли борьбу с аборигенами на видео и выложили в сеть. Представители КМНС назвали действия Береговой охраны произволом и обратились с жалобой к главе региона. Люди утверждают, что их оскорбляли и подвергали их жизни опасности. ИА REGNUM отправило запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку по этому инциденту.