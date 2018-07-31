Сахалинская Оха выйдет на митинг за право рыбачить на своей земле

Южно-Сахалинск, , 05:10 — REGNUM Жители столицы сахалинских нефтяников Охи выйдут на митинг в знак протеста против запрета на любительскую рыбалку для простых людей. Народ возмущён тем, что не может просто порыбачить на реке, развести костёр — всё захватили рыбопромышленники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Митинг в городе нефтяников пройдет 4 августа. В нём, помимо инициаторов, коренных народов Севера, примут участие и прочие рыбаки-любители северного островного города.

«Ситуация просто аховая. Сегодня мы не можем даже просто поехать и отдохнуть у воды. Нас не пускают на реку Музьму, мы не можем просто с детьми поехать и развести костер на берегу на своей родине, на Рыбновском побережье. Всё захватили рыбопромышленники, нам места нет. А о рыбалке даже речи не идёт», — привела слова одного из инициаторов митинга Евгении Ериной газета Сахалинский нефтяник

На митинге жители Охи намерены обсудить с властью вопросы, касающиеся увеличения числа рыбопромысловых участков для КМНС, возможность для простых людей, живущих у берега моря, отдыхать на этом берегу со своими семьями, а также конфликты между местными жителями и охранниками промысловых станов.

Конфликты эти заслуживают отдельного упоминания. Охинцы давно жалуются на «беспредел», которые учиняют охранники. 10 июля в охинскую больницу был доставлен житель города Рыбновска (Охинский район) со следами жестоких побоев. У пострадавшего была сломана ключица, разбито лицо, на шее были отчетливо видны следы удушения. Мужчину прооперировали. По словам его жены, у её супруга произошел конфликт с охранниками промыслового стана, которые жестоко расправились с ним.

Местные жители утверждают, что подобные конфликты между местными жителями и пришлыми, не местными рыбопромышленниками и нанятыми ими охранниками — случай далеко не единичный.

Жители Рыбновска, которые почти все представители КМНС, на условиях анонимности рассказали журналистам, что они, как коренные народы Севера, имеют льготы на рыбалку на своей земле, однако пришлых рыбопромышленников это совершенно не интересует: они не позволяют коренным жителям подходить к реке. И жестоко расправляются с теми, кто пытается рыбачить.

Семья избитого мужчины рассказала, что в 2017 году охрана стана избила и жену пострадавшего 10 июля 2018 года мужчины — у неё все лицо было черное.

На вопрос, «почему нет уголовных дел?», люди отвечают, что бояться связываться с охранниками и их хозяевами. Люди запуганы. Сначала они обращаются в полицию, а потом отзывают заявления.

«На собрании КМНС люди жаловались на беспредел охранников станов. Проблема очень серьезная — фактически всё побережье рыбопромышленники объявили своим. Но ведь это не так. Есть рыбопромысловый участок, ну, сколько он занимает — 2 километра? А владелец стана объявляет своими 20 километров. И проход туда местным жителям заказан. И так по всему северо-западу. Я пытался выяснить границы РПУ, но это — словно военная тайна: нет ответа! Например, жители Рыбновска спрашивали у представителя компании «Рыбновский лосось», какую точно границу занимает их участок. Но им также не ответили», — рассказал председатель уполномоченных совета КМНС Алексей Агнюн.

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На митинг в Охе приедут все жители района. Жителям отдаленных сёл будет предоставлен автобус.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная охинской ситуация стала одним из главных поводов для нарастающих протестов на Камчатке. По словам депутата Законодательного собрания региона Михаила Пучковского, к ограничениям, которые ввели федеральные структуры, добавилось и самоуправство местных рыбных воротил. А для камчатской голытьбы река и море — единственный способ добыть себе хоть какое-то пропитание. Люди возмущены тем, что не имеют никаких прав на своей земле.

Запреты на любительскую рыбалку стали поводом для массовых митингов в 2017 году и на Сахалине, и в Хабаровском крае.

Жителей Сахалина возмутил и запрет Росрыболовства на реализацию идеи правительства области — вылов трех горбушин в сутки на удочку для еды бесплатно для местных жителей. Примечательно, что идею поддержали и учёные, и Пограничная служба ФСБ России, и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Но Росрыболовство категорически против.