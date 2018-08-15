«Смотри, губернатор! За эту рыбу нас давят катерами» — рыбаки Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 07:06 — REGNUM Рыбаки Камчатки записали видеообращение к губернатору края Владимиру Илюхину на берегу моря, усыпанном мёртвой выпотрошенной и брошенной горбушей. Люди требуют объяснить им, почему им не дают спокойно рыбачить, давят катерами, отбирают снасти, в то время как сотни тонн ценного лосося гниют на камчатских дорогах, берегах и в лесах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Рыбаки Камчатки, из числа тех, резиновые лодки которых 20 июля атаковали мощные катера камчатской Береговой охраны, собрались на берегу моря, заваленном мёртвой горбушей, и записали видеообращение к губернатору Илюхину:

«Вот за эту рыбу, которая валяется, нас давят катерами, отбирают наши сетки, лодки, моторы, не дают нормальной жизни аборигенам! Вы приезжайте к нам на стан — вы такого там никогда не увидите. Но, уверены, что ответ мы получим, когда уже вся рыба кончится, когда путина уже пройдет», — сказали рыбаки.

На видео на много километров простирается морской берег, усыпанный выпотрошенной горбушей. Но камчатцы жалуются, что даже за сбор выброшенной рыбы вполне можно схлопотать «уголовку».

В комментариях к видео жители Камчатки высказывают возмущение:

«Илюхин действует в интересах рыбных олигархов и в ущерб коренным жителям Камчатки!»

«Рыба не для крепостных. Все принадлежит барину!»

«Этот Илюхин послал аборигенов за 150 километров рыбачить. Это можно сравнить, как если б ему туалет построить за 150 км от его рабочего кабинета, да штрафовать каждый раз, если не добежал!»

«Надо прогнать это наше правительство, которое людям жить не даёт, а то так и будет всегда!» — пишут камчатцы в социальных сетях.

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Напомним, 20 июля 2018 года в море на Камчатке мощные скоростные катера Береговой охраны атаковали резиновые надувные лодки представителей общины коренных малочисленных народов Севера в Усть-Большерецком районе. Видео, которое, по одной из версий, записали сами силовики, попало в сеть. На нем видно, как тяжелые катера Береговой охраны крушат лодки аборигенов.

На собрании КМНС Усть-Большерецкого района люди высказали крайнее возмущение по поводу инцидента. Они направили обращения в адрес камчатских властей, требуя прекратить произвол и разобраться в ситуации.

Вскоре в некоторых камчатских СМИ стали появляться комментарии силовиков, без указания имени, должности и звания («источник»), в которых говорилось, что аборигены изначально угрожали сотрудникам Береговой охраны. Представители службы обратили внимание на то, что на видео видно, как представители общины КМНС нецензурно выражаются.

Сами аборигены утверждают, что силовики им грубили и оскорбляли, а их реакция была ответной. К тому же люди были напуганы внезапной атакой мощных катеров на их резиновые лодки: «В такой ситуации кто угодно заматерился бы». Люди до сих пор не могут прийти в себя, считают чудом, что никто не попал под винты, не лишился рук, ног, голов. Представители общины КМНС на собрании рассказали, что с большим трудом добрались на сдувавшейся и поврежденной катерами силовиков лодке до берега, а если бы попали в ледяную воду, то погибли бы.

Редакция ИА REGNUM направила официальный запрос в прокуратуру Камчатского края с просьбой прокомментировать происходящее. Через семь дней прокуратура региона сообщила, что разослала запрос редакции в прокуратуры Камчатки — от военной до природоохранной, а также заместителю министра рыбного хозяйства полуострова.

Таким образом, на сегодняшний день позиция властей по поводу инцидента не ясна.

Жители Камчатки ежедневно выкладывают в интернет видео‑ и фотодоказательства бесхозяйственного отношения властей к главному богатству Камчатки — лососю. Десятки, а может быть и сотни тонн рыбы валяются на дорогах, берегах моря, в лесах. К берегам полуострова в путину-2018 пришло колоссальное количество рыбы, по подсчетам науки, не менее 1,5 миллиарда особей горбуши. Флот и перерабатывающие мощности региона не справляются с такими объемами. Но народу свободно ловить рыбу не разрешают. Жители винят в этом губернатора Камчатки Владимира Илюхина, являющегося председателем краевой комиссии по регулированию вылова анадромных рыб. Именно его подпись стоит на соответствующем постановлении. И это постановление никаких скидок на гигантские объемы рыбы не делает. В результате рыба гниет по всей Камчатке, а за вылов горбуши «для себя» на людей возбуждают уголовные дела. На данный момент таких дел уже почти 100.

Рыбаки высказывают и более серьезные опасения:

«Горбуша уже не может вся пройти к нерестилищам, гниет прямо в реках! А на подходе осенний кижуч, горбуша не даст ему подойти. Больше вреда будет, чем пользы от такой «рыбоохраны».

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