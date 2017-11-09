«Идейных близко к власти не подпускают»: Ростов-на-Дону обрёл архитектора

Ростов-на-Дону, , 17:19 — REGNUM Пустовавший около полугода кабинет директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону обрёл хозяина. Им стал Роман Илюгин, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте администрации города-миллионника 9 ноября.

Об управленце сведений не так уж и много. Известно, что чиновнику 38 лет, имеет диплом Ростовской государственной академии архитектуры и искусства по направлению «Архитектура». В течение 10 лет находится на муниципальной службе, занимал ранее должности в районных администрациях донской столицы. Попробовал себя Илюгин и в качестве работника отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Что касается известности нового управленца, то о нём ровным счётом ничего неизвестно.

«Имя Романа Илюгина не на слуху, а из этого следует, что как архитектор он из себя ничего не представляет. То есть просто функционера поставили. В последнее время идёт тенденция в сторону чиновников, у которых нет ни новых идей, ни новых концепций. Профессионалам путь закрыт, идейных вообще близко к власти не подпускают. Поэтому властям важно закрутить винтики, как говорится», — поделился собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, предыдущего главного архитектора в июне 2017 года уволили с должности городские СМИ. Около месяца этот пост занимал назначенный сити-менеджером Ростова-на-Дону Виталием КушнарёвымИгорь Репьев. По какой причине срок работы оказался настолько коротким, до сих пор неизвестно.

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