Выжженный регион протестов: Ростовская область-2017

Таисия Тимофеева, , 09:09 — REGNUM

Есть события, которые закономерно меняют привычное течение жизни. К примеру, окончание учебы, свадьба, рождение детей. А есть события, которые разделяют жизнь на «до» и «после». 2017 год для Ростовской области оказался богат на «ложки дёгтя», да и назвать хорошие события бочкой мёда, если внимательно приглядеться, весьма затруднительно.

Пожар года

То, что случилось в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года, не забудет, пожалуй, ни один горожанин. Обычным летним днём в жилом районе города-миллионника вспыхнул пожар, масштабы которого повергли в шок. Это позже станут известны данные о числе домов, оказавшихся во власти огня, о пострадавших, о погибшем пенсионере, который не успел покинуть свой горящий дом. А пока пламя полыхало, сильные порывы ветра разносили его языки на соседние строения. В самом начале ситуация осложнялась тем, что как раз в эти дни в жилом квартале в районе Театрального спуска была отключена вода (чем не диверсия?), но люди не оставляли попыток справиться с огнём подручными средствами. К тушению жилого сектора были привлечены десятки пожарных расчётов, а когда стало очевидно, что справиться с такими масштабами нельзя, была задействована авиация.

Справиться с огнём удалось только спустя сутки. В этот же день представители регионального управления МЧС заявили, что причиной возгорания стал поджог, а региональные чиновники заверили пострадавших, что за ними будет закреплено право выбора — восстанавливать руины или переехать. Но позже власти пошли на попятную, прикрываясь законами и результатами экспертизы, это вызвало вполне ожидаемое недовольство погорельцев. Люди, которые потеряли в пожаре всё, не верят выводам специальной комиссии, которая вынесла вердикт «восстановлению не подлежит, снести» большинству пострадавших от огня зданий.

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Чиновничий произвол на пепелище

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Сами жители практически выжженной территории не верят доводам экспертов, которых чиновники заставили плясать под их дудку, и не оставляют попыток спасти дома. Пострадавшие апеллируют результатами независимой экспертизы, которая утверждает, что много домов восстановить можно хотя бы благодаря уцелевшим фундаментам. Но региональные власти рекомендуют с этими бумагами обращаться в суд. Очевидно, что в справедливое правосудие погорельцы не верят.

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Судьба выжженных домов: во что превратится пепелище?

Напомним, в результате пожара пострадали десятки жилых домов, сотни ростовчан остались без крова. Специальная комиссия признала 163 дома непригодными для восстановления, ремонту подлежат, по их мнению, только 230 жилых помещений. Анализируя все факты, погорельцы пришли к выводу, что пожаром их просто-напросто выжили с ценной территории в центре Ростова-на-Дону.

Открытие года

Открытием года в Ростовской области, безусловно, признана воздушная гавань «Платов», запуск которой состоялся в декабре. Масштабы аэропорта, техническое оснащение, дизайн, конечно, впечатляют. Снаружи, как говорится, всё «с иголочки». Но продумать всё до мелочей и обойтись без проблем, как бы ни старались чиновники, не удалось.

Во-первых, аэропорт, построенный с нуля в чистом поле, расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. И всё бы ничего, ведь и столичные аэропорты находятся на приличном расстоянии от Москвы. Вот только в российской столице для удобства пассажиров есть аэроэкспресс (для Донского региона — это роскошь), маршрутное такси до конечной станции метро (на Дону маршрутные такси ходят по графику, места для багажа в них крайне мало), а такси обойдётся пассажиру около 1,5 тыс. рублей (до «Платова» — около 1 тыс. рублей), но это оправданный тариф для столицы государства. Для сравнения: средняя зарплата по Москве в 2017 году превысила 60 тыс. рублей, в Ростовской области этот показатель не превышает и 30 тыс. рублей. Не правда ли, разница ощутимая?

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Во-вторых, мест для пассажиров в залах ожидания крайне мало. Это ощутил Заслуженный артист России и король «русского шансона» Михаил Шуфутинский, который был вынужден сидеть на ступеньках. В-третьих, жалобы коснулись непродуманного оборудования санузлов, лент выдачи багажа, из-за неправильной установки которых чемоданы буквально рассыпаются по частям.

В четвёртых, открытие нового аэропорта поставило под угрозу дальнейшую деятельность Ростовского завода гражданской авиации. Это связано с тем, что аэродром в старой воздушной гавани, принимавший все предыдущие годы авиалайнеры на ремонт, закрыли. Несмотря на то, что предприятие обеспечено заказами на год вперёд. Вместо использования взлётно-посадочной полосы на проспекте Шолохова в черте города руководству завода предлагают переехать поближе к «Платову». Что, опять-таки, займёт время и потребует дополнительных средств.

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Разочарование года

Разочарованием года стал несостоявшийся матч на «Ростов-Арене». Только в декабре строительство стадиона, который примет участников чемпионата мира по футболу 2018 года, было завершено. Неоднократно сообщалось, что главный спортивный объект Мундиаля строят ускоренными темпами, а первыми на газон в ноябре 2017 год выйдут игроки сборной России.

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«Мы действительно немного опережаем, вопрос — сделать качественно оставшееся. Но мной поставлена задача — открыть к 1 ноября. Начали было сомневаться некоторые исполнители, но я сказал, что нужно всё равно ускориться, потому что останется ещё потом время, чтобы какие-то детали доработать», — заявлял ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев (цитата от 26 января 2017 года на сайте ИА «Чемпионат-Ростов»).

По мнению регионального руководителя, усложнение задачи должно было держать всех в тонусе и привести к хорошему результату. Впоследствии об обещаниях провести первый матч в ноябре благополучно забыли, назвав другую дату проведения первого матча — 15 апреля 2018 года. На этот раз газон, выращенный опытными агрономами-англичанами, первыми должны будут опробовать футболисты «Ростова» и «СКА-Хабаровска». Не исключено, что ростовские футболисты померятся силой на стадионе ещё 29 апреля и 13 мая — с «Тосно» и «Уралом».

А пока горожане, в свою очередь, начали следить за качеством стадиона. На объекте то крыша не выдерживала ливня, то часть недавно смонтированного медиафасада перестала работать.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, возвели стадион на левом берегу Дона специалисты «Крокус Интернэшнл». Работа здесь кипела с 2013 года. Срок завершения объекта, который прописан в проекте, — ‪25 декабря 2017 года. Но фанфар и перерезания красной ленточки в этот день на объекте не было.

Недострой года

Нельзя не помянуть ещё об одном скандале, который связан с объектом ЧМ-2018. Это затяжное строительство отеля Hayatt, где во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году должны были поселиться представители FIFA. На сегодняшний день гостиница класса «люкс» в центре столицы юга России так и остаётся недостроенной, хотя неоднократно заявлялось, что отель будет сдан до конца 2017 года.

«На сегодняшний день готовность отеля в целом — 85%. Приоритетная задача — завершить все работы, связанные с коммуникациями, а затем уже начнутся отделочные работы. Проект строительства данного отеля находится в зоне особого внимания правительства», — сообщал ранее заместитель губернатора Юрий Молодченко.

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Пока головы чиновников за срыв программы подготовки к первенству планеты по футболу не полетели. Также неизвестно, исключён ли отель из списка подготовки к Мундиалю. Вероятнее всего, Hyatt ждёт та же участь, что и Sheraton. В сентябре 2016 года стало известно о том, что завершить объект регион не успевает, в результате чего он был заменён двумя другими гостиницами.

Протесты года

Запомнится ушедший 2017 год и протестами обманутых дольщиков. Жертвы строительных пирамид потеряли всякую надежду на правительство Ростовской области. В декабре бездомный полк провёл в Ростове-на-Дону двухдневную акцию протеста, в ходе которой принял резолюцию, адресованную спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину. Участники акции протеста обратили внимание на формальное отношение региональных чиновников к поручениям президента России Владимира Путина по вопросу защиты прав участников долевого строительства.

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Бездомный полк ищет спасения у спикера Госдумы

Люди, вложившие сбережения в мифические квартиры, находятся в отчаянии. Они вынуждены выплачивать ипотечный кредит за воздух и каждый месяц отдавать деньги, как говорится, чужому дяде, снимая жильё. Не один год жители Ростовской области, оказавшиеся заложниками преступных действий мошенников, просят чиновников войти в их положение, и сделать хоть какой-нибудь шаг навстречу. По словам дольщиков, в регионе насчитывается 67 объектов, работы на которых заморожены или вовсе не были начаты. Обманутыми оказались около 5 тыс. человек, у которых есть семьи.

Этот вопрос в Ростовской области настолько серьёзен, что регион возглавил тройку лидеров среди других российских субъектов, в которых существуют проблемы долевого строительства. Но пока чиновники только и обходятся обещаниями, в которые люди уже давно перестали верить.

Шахтёрский бунт

В 2017 году сошёл на нет трудовой конфликт, который продолжался долгое время. Шахтёрам обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» было выплачено свыше 310 млн рублей. Задолженность по зарплате была погашена более чем перед 3 тыс. работниками предприятия. Горняки пытались устроить голодовку, требуя возмещения процентов за задолженность, выплаты больничных и отпускных. Но вскоре шахтерский бунт на Дону, который продолжался с февраля 2016 года, удалось погасить.

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«Проблема шахтеров приняла чересчур политический оттенок. Некоторые пытаются на беде людей заработать», — отмечал летом 2017 года заместитель губернатора Сергей Бондарев.

Что касается реализации имущества компании «Кингкоул», то выставленные на торги шахты продать не смогли до сих пор. Этот бизнес назван неинтересным и бесперспективным.

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Генеральный директор угольной компании Владимир Пожидаев в апреле 2017 года был осуждён за многомиллионные долги перед подчиненными и злоупотребление полномочиями и получил пять лет колонии общего режима. Собственнику компании был присуждён штраф в размере 350 тыс. рублей.

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Исчезновение года

Ещё один пожар, который запомнится жителям Ростовской области на долгие годы, уничтожил лес, выращенный годами, в Усть-Донецком районе. За шесть дней августа здесь выгорело почти 5 тыс. га зелёных насаждений. Пока обвинения в поджоге никому не предъявлены, экологи хватаются за головы, называя ЧП экологической катастрофой.

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Молниеносному распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Потушить пламя пытались огнеборцы из соседних регионов, было привлечено более 200 единиц техники, авиация. Но всё, что осталось от некогда буйного зелёного мира, — это обугленные стволы. В полном объёме восстановить сгоревший лес удастся через несколько десятков лет.

«Чтобы вырастить такой же лес нужно около 65 лет. А для того, чтобы молодые сосняки начали выполнять экологическую функцию, должно пройти около 25−30 пройдет с момента посадки», — отметил в интервью ГТРК «Дон-ТР» научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Борис Козловский.

Позор года

Позором года по праву можно назвать практически развал футбольного клуба «Ростов». После того, как 1 июня официально было объявлено об уходе с поста вице-президента и тренера жёлто-синих Курбана Бердыева, ростовская дружина перестала быть узнаваемой среди болельщиков. Начиная от состава, заканчивая техникой игры. Ещё полгода назад болельщики жёлто-синих сделали не радужные прогнозы по поводу будущего клуба, назвав уход Бердыева концом сказки.

Но мало того, что клуб лишился тренера, который помог команде в 2016 году стать второй по итогам российского чемпионата и успешно дебютировать в Лиге чемпионов УЕФА, а затем и в Лиге Европы. Вслед за туркменским специалистом «Ростов» покинули футболисты Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун, Сесар Навас, Денис Терентьев, Сослан Джанаев, Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов, то есть практический весь «золотой» состав. Причём многие из футболистов ушли в другие клубы абсолютно бесплатно. Массовый уход футболистов раскритиковал также вице-премьер России Виталий Мутко. Он обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация напрямую показала уровень работы менеджмента команды.

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После неопределённой ситуации, возникшей в команде, должность главного тренера была отдана белорусскому специалисту Леониду Кучуку. Контракт был подписан с ним на два года. Но после серии неудачных матчей к концу первой половины сезона 2017/18 наставник покинул команду. На этом посту его сменил Валерий Карпин.

Как сложится судьба футбольного клуба «Ростов», пока неизвестно. Но уже очевидно, что задачи достигать вершин перед командой не стоит. Только жаль, что некогда побеждающая всех и вся футбольная дружина с берегов Дона потеряла своё лицо перед самым чемпионатом мира по футболу.

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Вместо эпилога

Каким бы ни был уходящий год для жителей Ростовской области, большинство участников социологического опроса, проведённого накануне Нового года, на вопрос о том, с каким настроением они встречают 2018 год, ответили: «В ожидании новых радостных и приятных событий, перемен к лучшему». Также для большинства участников анкетирования 2017 год был тяжелым и трудным. Хочется верить, что наступивший год не будет способен на предательство, исполнит всё загаданное в новогоднюю ночь и принесёт жителям перемены только к лучшему.

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