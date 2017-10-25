«Атмосфера на фестивале в Сочи была бомбически веселая»

Сочи, Краснодарский край, , 17:25 — REGNUM «Было очень много встреч, мотивационных, вдохновляющих, с мегакрутыми спикерами», — аспирант Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) Айгерим Турганбаева рассказала ИА REGNUM о впечатлениях от поездки на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

: Каковы ваши впечатления от фестиваля?

На мероприятии такого большого масштаба я оказалась в первый раз, поэтому впечатления самые наиприятнейшие. От Киргизии участвовало более 200 человек, наша делегация вошла в 8 самых крупных. Атмосфера за день до официального открытия в Сочи случилась бомбически веселая, задорная, яркая и очень дружелюбная.

В первый же день шокировала очередь за ужином. Отстояв 55 минут, я получила поднос с вкусной едой. Можно только представить, как сложно было организаторам накормить 10 тысяч человек! Ожидание в длиннейших очередях участники коротали за разговорами, новыми знакомствами, меняясь визитками и адресами страниц в соцсетях. Спустя несколько дней на фестивале открыли еще пункты с солдатской кашей (гречневая, макароны, рисовая), чаем и булочками — активность молодежи зашкаливала, на восполнение затрачиваемой энергии трехразового питания не хватало.

Каждому участнику вместе с брендированной экипировкой, куда вошли кепки, толстовки, футболки, значки, выдали дорогие памятные подарки, среди которых был и смартфон. А еще очень приятно удивили дождевики, сложенные аккуратненько в сумки — организаторы позаботились о нас намного раньше, чем мы сами подумали о погоде в октябре. Атмосфера вплоть до самого последнего дня сохранялась на дружелюбной ноте.

: Что нового вы для себя узнали?

Узнала очень много. Я бегала между двумя приоритетными площадками, «Новые медиа» и «Гражданская платформа развития». На обеих платформах выступали только практики с огромным опытом, готовыми кейсами и уже наработанными инструментами, которые можно использовать в той или иной ситуации.

Я старалась всё записывать, делать аудиозаписи, фото презентаций — ну когда еще будет возможность еще раз послушать их? И, конечно, нетворкинг. Собрала более 100 визиток с контактами новых друзей почти из 20 стран мира, в Facebook подружилась, и уже начинаем планировать совместные проекты, отрабатывать идеи.

: Имеет ли смысл далее проводить подобные фестивали?

Обязательно. Сегодня, в эпоху переизбытка разной, порой совершенно неверной, информации вокруг, лучшего мероприятия по слому стереотипов и построению новых дружеских взаимоотношений не придумаешь.

Мы очень много говорили о том, что сегодня информационная и цифровая безопасность — один из ключевых (моментов) по сохранению мира на земле, между странами и континентами. Тем более, что на ивенте были площадки интерактивные, культурные, творческие, научные, спортивные — каждый мог найти для себя свое место и друзей-единомышленников. Фестиваль помогает открывать мир со всеми его красотами и разноголосием.

: Что из увиденного можно было бы перенести в Киргизию?

Хотелось бы ив Киргизии проводить большие хорошие мероприятия для молодежи. Не все имеют возможность посещать другие страны, форумы, конференции, и это относится не только к нашей стране. А молодежи не хватает таких интерактивных культурных площадок.

Если говорить конкретно — то от организаторов хотелось бы позаимствовать воспитание молодежи через волонтерство. Когда в стране есть волонтерская сеть — это означает, что в ней есть активная, неравнодушная, готовая развиваться и расти молодежь.

: Кто из спикеров вам запомнился больше всего?

Говорить о спикерах можно бесконечно — лучшие спортсмены, политики, бизнесмены, писатели, редакторы со всего мира были собраны в одну программу. Так, например, с вдохновляющим выступлением приехал Ник Вуйчич. Я специально приехала за 2 часа, чтобы занять очередь, но это не помогло попасть к нему — не было свободных мест. Очередь на его выступления, вероятно, была самая длинной, которую мне довелось видеть. Были такие ребята, которые остались ночевать в медиацентре, чтобы попасть к нему на встречу.

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К Фредерику Бегбедеру попасть было ненамного проще, чем к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Кстати, последний отнесся с большим юмором, в молодежном духе — принес и раздарил носки и спиртное, брендированные символикой ЛДПР.

Параллельно работали различные тематические направления: «Молодежные медиа», «Технология будущего», «Гражданская платформа развития», «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир» и т.д. Каждые два часа на площадках выступали новые спикеры, рассказывая о новых идеях, делясь опытом и уже наработанными кейсами и просто общаясь с аудиторией.

Мы буквально бегали с одной платформы на другую, не успевая физически отстаивать очереди за завтраками/обедами и очереди на секции со спикерами с мировыми именами. Кроме дискуссионной площадки, активно работали различные творческие платформы. Так, в молодежном фото‑ и арт-центрах ежедневно обновлялись стенды с новыми работами как участников, так и приглашенных гостей.

На интерактивной площадке «Библиотека будущего» можно было нос к носу столкнуться с каким-нибудь автором мирового бестселлера или крутым продюсером. Так, культовый российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии «Дозоров», спокойно попивал там чай, в паре шагов от меня. Узнай я его чуть раньше, пристала бы с расспросами до того, как он вышел к аудитории с интереснейшей лекцией.

Было очень много встреч, мотивационных, вдохновляющих, с мегакрутыми спикерами. В последний день рабочую сессию с иностранными участниками «Молодёжь-2030. Образ будущего» проводил Владимир Путин. Пожалуй, именно он стал лучшим спикером XIX Всемирного Фестиваля молодежи.

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На фестивале было ценно то, что мы приобрели друзей. Неважно, с какого континента, страны, национальностей, конфессий, цвета кожи и вкусовых рецепторов. Неважно то, какой язык был языком международного общения — здесь главным языком общения становились улыбка до ушей и язык жестов. Здесь все забыли «Я», стали говорить «Мы».

Главную задачу фестиваль выполнил на «отлично».

Справка ИА REGNUM: XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве. Основная часть мероприятий фестиваля проходили 15—22 октября в Олимпийском парке Сочи. На Фестивале собрались более 25 000 молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 188 стран.

Организаторам фестиваля помогали 5 тысяч волонтеров. Всего на фестивале прошло 818 дискуссионных образовательных мероприятий.