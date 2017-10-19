В Сочи выступили культовые личности современности

Сочи, Краснодарский край, , 21:39 — REGNUM С лекцией для гостей XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи выступил нобелевский лауреат, американский астрофизик и космолог Джордж Фицджеральд Смут.

Открыл своё выступление Джордж Смут парадоксальным заявлением: он не верит в существование белых дыр — гипотетических объектов, являющихся временной противоположностью чёрных дыр, однако находит такую возможность забавной и предполагает, что в этом случае жители Земли могли постоянно встречаться с инопланетянами.

«Конечно, можно высказывать разные спекулятивные предположения о белых дырах, но свидетельств того, что они существуют, нет. Было бы, конечно, и забавно, и немного страшно, если бы они существовали. Очень трудно добиться какого-то стабильного состояния такого явления, иначе бы к нам постоянно прилетали инопланетяне, но мы их пока что не замечаем», — отметил американский ученый.

«Если основываться на идеях общей теории относительности, то необходимо придерживаться той позиции, что если что-то попадает в чёрную дыру, то ничто из неё выйти не может. Вся эта теория, что через чёрную дыру можно выйти куда-то с другой стороны, — это спекуляция», — сказал Джордж Фицджеральд Смут.

Говоря о ближайшем будущем науки, Джордж Смут спрогнозировал интеграцию всех естественнонаучных областей в единую дисциплину.

«На протяжении довольно долгого времени мы наблюдали такой тренд, когда различные области науки пересекаются, например, химия и физика начинают пересекаться, также биология и физика. Происходит слияние, и в конечном итоге нам кажется, что произойдет полная интеграция различных научных отраслей», — подчеркнул Джордж Смут.

Он также рассказал, каким должен быть главный стимул для ученого-экспериментатора.

«Это открытие, которого еще никто не делал, и второе — доказать, что какая-то великая теория не верна. Подтвердить какую-то великую теорию гораздо менее значимо», — сказал ученый.

Другим спикером, собравшим огромную аудиторию участников ВФМС, стал всемирно известный итальянский архитектор Фабио Новембре, который рассказал молодежи, каким должен быть современный дизайн.

Фабио Новембре принял участие в панельной дискуссии «Культурный код в дизайне. Влияние Запада на мировой дизайн». Выступая на сессии, итальянский дизайнер сказал, что творец не должен оперировать понятиями прошлого и будущего, ему необходимо жить в настоящем.

«Мы забываем о том, что главное время — это настоящее, здесь и сейчас. Дизайнеры должны создавать то, что будет отражать настоящую реальность», — подчеркнул Фабио Новембре.

Он посоветовал молодым специалистам чутко впитывать все реалии сегодняшнего дня.

«Как сказал один из отцов итальянского дизайна, «я — не «против», не «за», я — «с». Это революционное утверждение, которое избавляет нас от необходимости выбирать. Мы выбираем обе точки зрения», — заметил дизайнер.

Творчество неизбежно связано с самим художником, событиями его жизни, которые формируют личность, считает Фабио Новембре.

«Все, что вы делаете, должно быть биографично. Если это не так, значит, вы делаете что-то неправильно», — заметил он.

В свою очередь, креативный директор дизайн-студии CTRLZAK Art & Design Танос Закопулос обратил внимание молодых дизайнеров и архитекторов на требование быть понятными. По его мнению, любое успешное произведение искусства должно работать на всех уровнях — «нести правильную идею и быть правильно преподнесено публике».

«Тогда оно будет нести смысл как для моей бабушки, так и для профессионального критика. Я убежден, что если тот или иной объект не говорит со всей аудиторией, то его нельзя называть предметом искусства», — заявил дизайнер.

В конце дискуссии ее участникам было предложено выбрать один из двух вариантов: что важнее — форма или содержание? Отвечая на этот вопрос, Фабио Новембре привел в пример цветы, образ которых часто используется художниками.

«В природе цветы выполняют процесс репродукции, когда насекомое, привлекаемое их красотой, собирает нектар и одновременно разносит их пыльцу. Получается, красота, привлекательность цветка генерирует жизнь. Это то, каким должен быть дизайн: красивым и с правильным наполнением. Мы должны делать цветы», — призвал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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