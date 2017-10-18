Общественный деятель Ник Вуйчич намерен завести русскоязычный аккаунт на FВ

Сочи, Краснодарский край, , 20:39 — REGNUM Общественный деятель Ник Вуйчич принял участие в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В ходе своего выступление он признался в любви к ВФМС и сообщил о желании завести русскоязычный аккаунт на Facebook, а также поблагодарил Россию за теплый прием.

«Хочу поблагодарить Всемирный фестиваль молодежи и студентов, я хочу поблагодарить Россию за то, что меня здесь любят. Если я заведу страничку на Facebook, вы будете моими друзьями? Я хочу завести официальную страничку на русском языке», — рассказал оратор из Австралии, рожденный с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей).

Ник Вуйчич добавил, что он поздно узнал о возможности приехать на фестиваль, но нашел время и возможность.

«Я приехал сюда потому, что я вас очень люблю», — сказал он.

В своем выступлении Ник Вуйчич также рассказал, что считает несправедливым решение МПК о недопуске российских паралимпийцев на Олимпийские игры в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские паралимпийцы были отстранены от Игр 2016 года на основании доклада независимой комиссии WADA.

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«Мне жаль, это несправедливо, я хотел бы хотел поддержать эту команду. Я не знаю глубоко историю паралимпийского движения, но я хочу сказать — надо жить дальше, каждый день идя к своей цели. И речь идет не только о преодолении своих физических проблем и завоевании медалей. Россия должна работать в этом направлении дальше, и, я думаю, на Играх-2018 у россиян все получится», — цитирует ТАСС слова Ника Вуйчича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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