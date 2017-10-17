Фредерик Бегбедер — участникам ВФМС: «Живите здесь и сейчас!»

Сочи, Краснодарский край, , 17:44 — REGNUM Понять, что такое свобода и ответственность в культуре и как эти вещи дополняют друг друга, смогли спикеры и гости панельной дискуссии «Культура: свобода vs ответственность», которая прошла 17 октября в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

На сессию пришли французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор Фредерик Бегбедер, актёр театра и кино, народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, народный артист, директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный. Модератором выступил актёр и сценарист Александр Кузнецов.

Фредерик Бегбедер дал несколько советов молодёжи — жить здесь и сейчас и не «сидеть» постоянно в соцсетях.

«Первый совет — выходите на улицу, это важнее, чем изучать маркетинг, менеджмент. Когда вы выходите в люди, вы знаете, как с ними поговорить, вам весело, вы научитесь танцевать, соблазнять кого-то, хорошо одеваться и найдете свой собственный стиль. Этому всему вы научитесь, только если выйдете в люди. Второй совет — выходите из соцсетей. А если не выходите, то читайте — литература делает вас умнее. Читайте много — так вы сможете приблизиться к гениям», — рассказал французский писатель.

Теме свободы и ответственности человека перед обществом, а также перед самим собой было уделено особое внимание.

«Важно правильно понимать свободу. Категорически не стоит путать её со вседозволенностью, — отметил Сергей Безруков, — Произведение художника — это зажжённая спичка в пороховой бочке. Поэтому он должен быть ответственен за то, что делает, что пишет и что говорит. Делать мир лучше — вот та степень ответственности художника».

Актёр привёл в пример фильмы «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Аритмия» Бориса Хлебникова, как примеры произведений, которые помогают в решении актуальных проблем в обществе.

Также приятным сюрпризом для гостей стало прочтение Сергеем Безруковым стихотворения Максимилиана Волошина «Мир».

Фредерик Бегбедер не согласился с Сергеем Безруковым и высказал противоположное мнение об ответственности автора за своё творение.

«Свобода важнее ответственности. Я считаю, что могу сказать всё, что угодно. Уверен, что я не должен контролировать себя, когда пишу», — отметил Фредерик Бегбедер.

Примирили двух знаменитостей любовь к России и Эдгар Запашный.

«Да, я люблю Россию. И важно, что здесь сейчас проходит международный фестиваль. Мы как в Вавилонской башне — столько стран! Но категорически нельзя повторять библейскую историю о смешении языков, а должны слушать друг друга. Важно знать, что, только объединяя усилия, страны могут «вылечить» этот мир», — рассказал Фредерик Бегбедер.

В свою очередь, Эдгар Запашный посоветовал молодым быть свободными в своих мечтах и не бояться их реализовывать. Одна из участниц решила не медлить и пригласила знаменитого дрессировщика в Липецк на цирковое представление. Эдгар Запашный пообещал приехать.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

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