Ядовитая клубника и бегство полицейского — главное в Подмосковье за неделю

Красногорск, , 15:39 — REGNUM ДТП с пьяным полицейским, обманутые дольщики, восстановление пирамиды, паводок, нехватка мест на кладбищах, снижение ставки по ипотеке, назначения, отравления, хлебный район, День семьи — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Бегство полицейского на «Порше»

Видеозапись с бегством полицейского, который, будучи пьяным, сбил на «Порше Кайен» 79-летнюю пенсионерку в подмосковном поселке Поливаново, появилась в сети. Запись выложил очевидец ДТП, который потом и вызвал скорую помощь пострадавшей женщине, передавало «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошёл вечером 2 июля в деревне Поливаново городского округа Подольск на улице Богородской. Водитель автомобиля Porsche Cayenne наехал на 79-летнюю жительницу Москвы, которая двигалась по краю дороги, после чего скрылся. Не оказав пострадавшей помощи. Позже было установлено, что за рулём находился 33-летний следователь Управления МВД России по городскому округу Подольск, передавало «Радио 1». По предварительным данным, в крови полицейского было по меньшей мере 1,33 промилле алкоголя.

Решением начальника ГУ МВД России по Московской области сотрудник, совершивший ДТП в г.о. Подольск, уволен из органов внутренних дел. Сейчас действия теперь уже бывшего проверяют его коллеги и сотрудники местного СК, на него завели уголовное дело, экс-следователь отправлен под домашний арест. Пожилая женщина, которую он сбил, остается в больнице с тяжелыми травмами.

3000 обманутых дольщиков

В Красногорске на митинг, чтобы выразить недоверие областному Минстрою и потребовать учесть их интересы в новом компенсационном фонде, 3 июля собрались около 3000 обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья. Они выдвинули ряд требований к федеральной власти. Ключевое требование — учесть интересы обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья при формировании финансового ресурса государственного компенсационного фонда, передавала Mosaica.ru.

Обманутые дольщики также выразили категорическое недоверие Минстрою, так как они стали обманутыми при прямом попустительстве ведомства, и у граждан возникают совершенно резонные сомнения, что данная государственная структура способна как-то защитить их интересы и интересы новых участников долевого строительства. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, на сегодняшний день Минстрой насчитывает 776 проблемных ЖК, но работа ведомства ведется лишь по 24 таким объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы приняли 14 июня в первом чтении законопроект о государственном компенсационном фонде. Новый закон обяжет российских застройщиков отчислять средства в фонд, учредителем которого является Российская Федерация. В случае банкротства застройщика либо других проблем со сдачей объекта строительства фонд будет компенсировать потери участников долевого строительства.

Пирамида — 14 вместо 44 метров

В Московской области на Новорижском шоссе восстановили рухнувшую во время урагана 29 мая пирамиду Александра Голода. Высота конструкции составляет 14 метров. Пирамида Голода откроется для посещений в течение двух-трех недель после завершения отделочных работ, передавало «Радио 1».

Пирамиду Александра Голода построили на 38-м километре Новорижского шоссе в 1999 году. Ее высота составляла 44 метра. Она была названа в честь своего создателя. По задумке автора, постройка должна гармонизировать окружающее пространство.

Установленная сейчас конструкция останется до тех пор, пока не будет построена новая, капитальная, которая будет выполнена целиком из бетона с композитной арматурой, писала «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган разрушительной силы. Порывистый ветер, скорость которого достигала 22 м/сек, привел к сильным разрушениям в столице и области. Разгул стихии в мае унес жизни 11 человек, пострадали более 70 человек.

Реки без берегов

В Московской области уровень воды в реках из-за ливня вырос за последние трое суток (с 1 по 3 июля) на 2 метра. Потоки воды разрушили мост к деревне Румянцево, который был единственным путем к поселению, и затопили СНТ «Энергия» в Рузском городском округе Подмосковья. Восстанавливать разрушенный мост мешают опять же дожди, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

На реке Оке уровень воды повысился на 4−28 см, на Москве-реке — на 34−79 см. Наиболее интенсивный рост отмечен на реках Ламе, Дубне и Озерне — на 198, 130 и 137 см соответственно. Река Озерна затопила пойму у деревни Городище в Рузском районе на 3 см. Как отметили в МЧС, вода продолжит подниматься. Ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды на малых и средних реках Подмосковья вырастет от 30 до 150 см, а на крупных — от 10 до 50 см.

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Дефицит мест на кладбищах

В Московской области заканчиваются места для захоронений на существующих кладбищах. Каждый год 25 гектаров территорий Подмосковья отдаётся под кладбища. Всего на территории Московской области 1 тысяча 615 кладбищ, они близки к заполнению, передавало «Радио 1».

Как заявил заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин, «проблема заключается в отсутствии свободной земли для новых кладбищ. Уже сейчас дефицит земель на территории области составляет порядка 711 га». По его данным, из существующих кладбищ в регионе действует только около 1000. Ещё 84 закрыты, 439 не предоставляют места для новых захоронений.

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Соципотека снижена до 9,25%

В Подмосковье с 3 июля 2017 года снижена процентная ставка по ипотечным кредитам для участников подпрограммы «Социальная ипотека». Теперь она составляет 9,25% — на покупку жилья на первичном рынке и 9,5% — на покупку жилья на вторичном рынке. За период действия подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище» АИЖК трижды снизило процентную ставку, сообщили в Стройкомплексе Московской области.

Очередное снижение ставок АИЖК позволит уменьшить средний размер платежа до 26 тыс. рублей в месяц. Учитывая условия подпрограммы, в первый год платеж за счет собственных средств участника составит около 16,7 тыс. рублей, а компенсация от правительства Московской области — порядка 9,3 тыс. рублей.

На сегодняшний день в сводный список претендентов на получение жилищной субсидии включены 455 специалистов, в том числе 343 врача, 54 учителя, 58 молодых ученых и молодых уникальных специалистов. Всего с начала действия программы 362 специалиста приобрели жилье на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. За время действия программы «Социальная ипотека» 59% участников приобрели жилье на первичном рынке и 41% участников купили жилье на вторичном рынке.

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Новые главы двух городов

В Московской области 5 июля назначены временно исполняющие обязанности глав двух городов — Реутов и Балашиха. Главой города Реутов стал Станислав Каторов, Балашихи — Сергей Юров, передавало «Подмосковье сегодня».

Каторов заявил, что продолжит начатые в городе преобразования — модернизацию образования, строительства и благоустройства, и намерен завершить эти проекты. Юров пообещал решить проблему полигона «Кучино» в Балашихе. При этом отметив, что это возможно только общими силами жителей и администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, новые должности Каторову и Юрову предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после отставки руководителя Балашихи Евгения Жиркова, который покинул свой пост по собственноум желанию после скандала вокруг свалки в «Кучино». До этого Следственный комитет инициировал проверку о незаконном строительстве домов в непосредственной близости от свалки.

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Мужчина умер, поев клубники

Семья из трех человек отравилась клубникой в Наро-Фоминске Московской области. 56-лентний глава семьи скончался. Мужчина сразу умер дома. 26-летний сын с трудом вызвал скорую для себя и матери. В настоящее время они находятся в больнице в тяжелом состоянии, передавало «Подмосковье сегодня».

Предположительно, опасные ягоды были куплены на местном рынке. Сейчас их передали на экспертизу, чтобы точно установить причину смерти мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. «Следствием проверяется, от чего именно было отравление», — пояснила пресс-секретарь СУ СК России по Московской области Елена Фокина.

Земли для китайцев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый секретарь Хэйлунцзянского провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Цинвэй в ходе встречи 5 июля подписали Меморандум о сотрудничестве Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Стороны намерены развивать сотрудничество в различных сферах, в том числе торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, промышленной, сельскохозяйственной, образовательной, культурной, туристской и спортивной, сообщили в облправительстве.

Как пояснил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев: «Регион готов предоставить земельный участок для создания промышленного парка под китайские компании, которые хотели бы локализоваться на территории Подмосковья. Второе направление сотрудничества — это транспортно-логистическая сфера. Мы считаем крайне перспективным проект по строительству крупного транспортного хаба, который планируется разместить на территории Домодедово. Это одна из частей проекта «Новый шелковый путь».

Кроме того, корпорация развития Московской области (КРМО) совместно с партнёрами из китайской провинции Хайнань разрабатывает проект открытия в Подмосковье индустриального парка для IT-компаний. А в Луховицком районе при участии бизнесменов из китайской провинции Хунань будет создан индустриальный парк, специализирующийся на пищевой промышленности. Объём инвестиций в этот проект оценивается в 9 млрд рублей, передавало «Радио 1».

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Хлебная слобода

В Московской области необходимо создать Хлебную слободу. Как заявил мельник Олег Барсуков, «очень хотелось создать при помощи друзей и единомышленников Хлебную слободу — отдельное пространство для людей, которые хотят заниматься хлебом на основе традиционных рецептов в русских печах. Самое главное, чтобы на территории слободы использовалась натуральная мука, смолотая на жерновах из натуральных камней», передавало «Радио 1».

Мельник призвал глав районов Подмосковья помочь в реализации этого проекта, чтобы привлечь туристов, и иметь возможность есть натуральные продукты. Барсуков считает, что для будущей слободы необходима территория от 5 га. На площадке можно будет готовить хлеб разных видов: пшеничный, ржаной, овсяной, смельтовый, ячменный, полбяной, гречневый. Кроме того, можно производить пряники, макароны, вареники, хлебцы и кремовые супы. Все продукты будут экологически чистыми.

Самый большой хоровод

В Сергиевом Посаде Московской области 8 июля пройдёт Всероссийский фестиваль «Семья России». Он станет самым ярким событием в Подмосковье, посвящённым Дню семьи, любви и верности. На фестиваль приедут лучшие семьи России. Посетителей ждут всевозможные интерактивные развлечения, свыше 30 фотозон, 40 творческих мастер-классов, конкурсы и большой семейный квест «Родня», передавало «Радио 1».

Для гостей фестиваля будет работать пять интерактивных площадок. В «Семейной игротеке» познакомят с детскими народным играми прошлого века. В «Городке семейных ремёсел» проведут мастер-классы, где научат ремеслу изготовления традиционной народной игрушки. Но главной площадкой станет театрально-музыкальная зона «Вера, надежда, любовь», где в пройдут игровые и конкурсные программы. Завершится праздник выступлением легендарной группы «Иван Купала» с зажигательными хитами, под которые гости смогут составить самый массовый хоровод в Московской области.

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