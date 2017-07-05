Врио подмосковного города Балашиха назначен Сергей Юров

Балашиха, Московская область, , 14:38 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы города Балашиха Московской области стал Сергей Юров, передает «Подмосковье сегодня.

Ране Юров занимал должность главы города Реутов Московской области.

На совещании рабочей группы по рекультивации свалки в администрации города Юров пообещал решить проблему полигона «Кучино» в Балашихе.

При этом отметив, что это возможно только общими силами жителей и администрации.

«Наша задача не только не допустить никаких противоправных действий здесь, но и в ближайшем будущем приступить к проектированию и рекультивации данного полигона. Задача понятна, задача посильна, задача объективна», — сказал Юров.

Ранее на территории полигона установили видеокамеры. Посмотреть трансляцию с них может каждый желающий.

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Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности главы города Реутов Московской области стал Станислав Каторов. Ранее Каторов работал заместителем главы администрации городского округа Реутов.

Напомним, 4 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил Юрову принять участие в конкурсе на должность руководителя Балашихи. В свою очередь Юров поблагодарил губернатора за доверие и заявил, что готов к работе.

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